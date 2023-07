Néhány gondolat az idei lebonyolításról. Az új szezonban már nem három, hanem négy csoportba osztották be a klubokat (területi elv alapján), csoportonként pedig 16-16 csapat küzd majd egymással. A bajnoki idény végén a négy csoportelsőt két-két párba sorsolják, és a párharcok győztesei feljutnak az NB II-be. A legrosszabb 13. helyezett, valamint a csoportok 14–16. helyezettjei kiesnek a harmadosztályból.

ÉSZAK-NYUGATI CSOPORT

2023. július 30., vasárnap, 11:00

Puskás Akadémia FC II. – III. Kerületi TVE

Az előző idényben is idejekorán, augusztus elején találkoztak a felek. Ezen a meccsen hajrában előbb a Kerület, majd a PAFC II. is betalált, így megosztoztak a pontokon. Februárban viszont a felcsútiak örülhettek, 2-1-re győztek, igaz itt is a hajrában a 72. és a 87. percben estek a gólok.

2023. július 30., vasárnap, 17:30

Budaörs – Bicskei TC

Nem sok babér termett tavaly ebben a párosításban a bicskei csapatnak, mindkét összecsapását elvesztette. Előbb Budaörsön kaptak ki 2-1-re, majd hazai pályán is egygólos vereséggel zártak.

Egy évvel ezelőtt 1-1-et játszott a PAFC II. (FEHÉR) a Kerülettel

Forrás: pfla.hu

DÉL-NYUGATI CSOPORT

2023. július 30., vasárnap, 17:30

Érdi VSE – Fehérvár FC II.

Érden méretes pofonba szaladt bele a Vidi II. tavaly novemberben, sima 4-0-al küldték haza őket a zöld-fehérek. A visszavágóra megemberelte magát a fehérvári gárda, és gól nélküli döntetlennel fejezte be a mérkőzést.

Dunaújváros – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő

A Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő legjobb statisztikával rendelkező feljutást ki nem harcoló bajnokként jutott vissza egy éves kihagyás után a harmadik vonalba. Mindkét csapat számára a biztos bennmaradás lehet a cél a meglehetősen erős mezőnyben.

Iváncsa KSE – FC Dunaföldvár

Az Iváncsa KSE gárdája immár kétszeres NB III-as bajnokként vághat neki az idei pontvadászatnak, míg ellenfele megnyerte a Tolna vármegyei bajnokságot, valamint a területi osztályozón is simán, kettős győzelemmel jutott túl a Zala vármegyei I. osztály győztese, a Semjénháza SE csapatán (4-1, 6-1).