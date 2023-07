Ahogy azt már a hosszú évek alatt megszokhatták a kézilabda szerelmesei július első napjaiban megkezdi a felkészülést a következő idényre az Alba Fehérvár KC csapata. Több szempontból is rendhagyó ez a kezdet, mivel a Köfém csarnokban „árnyékban” negyven fok körüli hőmérséklet uralkodik ilyenkor. Ezzel szembesültek az új szerzemények, de azt is láthattuk, hogy a lányok az első délutáni foglalkozást megelőzően egymás nyakába estek, akárcsak az iskolások a nyári szünet után. Mindezt azonban megelőzte a klub sajtótájékoztatója, amelyen nemcsak az újoncokkal, hanem a szakmai stábban történt változásokról, valamint a gárda nyári programjáról is szó esett.

Minden kétséget kizáróan az utóbbi évek legjobb szezonját futották a fehérvári lányok a május végén befejeződött bajnokságban, a tabella hetedik helyén zárva. A csapat az előző évekkel ellentétben lényegében – néhány kivételtől eltekintve - azonos kerettel, ám új vezetőedző irányításával készül a szeptember 3-án induló pontvadászatra, várva az új kihívásokat. A tavalyi sikerkovács Józsa Krisztián – aki két ízben is dirigálta az együttest – Kisvárdára távozott, helyére pedig egy Fehérváron is jól ismert szakember, Horváth Roland érkezett. A 41 esztendős Horváth korábban Békéscsabán, Siófokon, és Érden dolgozott az élvonalban, úgyhogy egy igen tapasztalt szakvezető kezébe került a marsallbot. A vezetőedző szerződése aláírása után külön kérte a klub előjáróit, hogy lehetőség szerint tartsák egyben a csapatot. - Egy tradicionális klubhoz érkeztem, amelynek nagyon komoly múltja van. Sokszor játszottam itt ellenfélként, bárhol voltam edző mindig nagyon jó csapatnak tartottam a Fehérvárt. Az elsődleges célom, hogy minél jobb eredményt érjünk el ezzel a fiatal társasággal, valamint ezek a játékosok egyénileg és csapatszinten is fejlődjenek. Ehhez azonban nagyon sokat kell dolgozni, mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ez a csapat előrébb kerüljön, és nem véletlenül kértem azt, hogy ez a garnitúra maradjon együtt. – hangsúlyozta Horváth Roland. Játékosfronton is több változás történt a keretben, a csapatkapitány-beálló Boldizsár Bianka közel tíz év után váltott klubot, és igazolt az újonc Vasashoz. Tea Pijevic a román Gloria Buzau együttesében folytatja, Mana Ohjama hazatért Japánba, valamint a kölcsönadott Gerhát Kincső Érden játszik a továbbiakban.

Mészáros Attila alpolgármester gratulált a csapatnak az előző évi eredményhez, és biztosra vette, hogy a csarnokban uralkodó „kemény” időjárási viszonyok ellenére nem lesz baj a gárda állóképességével, ezen felül pedig kiemelte, hogy a város számára rendkívül fontos, hogy az élvonalban minél jobb eredményeket érjenek el kézilabdázó hölgyek.

Ezek után nem keltett különösebb meglepetést, hogy négy igen fiatal játékos érkezését jelentették be. A montenegrói balszélső Milica Andjusic 21 esztendős, korábban a Buducsnoszt csapatát erősítette, a 20 éves Kocsis Bettina nem ismeretlen a fehérvári szurkolók előtt, a beálló tavaly már a NEKA együttesétől kölcsönben szerepelt az Albában. Rajtuk kívül pedig még a 19 éves Orbán Laura kapust igazolta a klub a Tempó SE-től, a 18 éves Kövér Luca pedig igazoltan maradt távol, a Győrből érkező beálló a jelenleg Romániában zajló U19-es Eb-n vesz részt - Azon a koncepción nem szerettünk volna változtatni, hogy az értékeink megtartása mellett igyekeztünk fiatal játékosokat igazolni. A fiatalokra, a klub utánpótlására támaszkodva próbálunk meg évről-évre fejlődni. Az elmúlt évben Székesfehérvár Képzési Központ lett, ami az itt dolgozó utánpótlás edzők munkájának elismerését jelenti. – tudtuk meg Balássi Imre a klub elnöktől. Az utánpótlás szakágvezetője lett nyártól a Ferencvárostól érkező Kovács Attila, akire fontos szerep vár, hiszen minél több játékos „felfelé áramoltatását” kell majd segítenie. A mindössze 21,3 éves átlagéletkorú Alba Fehérvár KC-re tizenegy felkészülési mérkőzés vár az elkövetkezendő közel két hónapban. Hazai rendezésű torna mellett Nagymihályon, és Hodoninban is nehéz, nívós ellenfelekkel találkoznak majd.