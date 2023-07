A DAB Ukrajnából erősített, a 22 éves Ivan Sysak végigjárta a korosztályos válogatottakat hazájában, a felnőtt ligában 2019-ben mutatkozott be a Ledyanye Volki Kyiv színeiben, majd Sokil Kyiv csapatához került egészen mostanáig. 2022-ben a felnőtt válogatottban is számításba vették, 5 mérkőzésen 2 pontot szerzett.

– Ivan egy igazi modern védő. Remekül passzol, harcias és hasznos az egy-egy elleni játékokban is. Nagy szerepe volt legutóbb az ukrán válogatott sikerében is. Új lehetőséget keresvén, sikerült megállapodnunk vele, így együtt, közösen tesszük meg karrierje következő nagy lépését – mondta róla Niko Eronen a Dunaújváros honlapjának.

A FEHA19 is erősített a védelemben belarusz utánpótlás-válogatott, Gennagyij Koszinszkij a kék-fehéreknél folytatja pályafutását. A 23 esztendős bekk 188 első osztályú mérkőzésen van már túl, az ifjúsági A-világbajnokságon képviselte Fehéroroszországot. Az elmúlt időben volt kitől tanulnia a pályán és az öltözőben is, hiszen olyan csapattársai voltak, mint az első körösen NHL-draftolt, kétszeres világbajnok, 400-nál is több NHL-mérkőzésen fellépő orosz klasszis, Nyikolaj Zserdev, vagy éppen a világbajnok orosz csatár, Denisz Kokarjov.