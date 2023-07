A huszonkét esztendős bicskei lány könnyedén ugrik, pörög-forog, izmos, erős, nőies. A magyar cheerdance-sportolók között Komjáthy Katinka az egyik első, hiszen nem oly régen művelik ezt a látványos, ám fegyelmet, állóképességet kívánó sportágat. Mindezt azért hangsúlyozzuk, mert az amerikai filmekből megismert, ugrabugráló pompom-lányok miatt nem vennénk ezt olyan komolyan. Pedig érdemes. Az angol cheer szó többféleképpen fordítható, drukkolás, szurkolás értelemben is használják, s koccintáskor is cheers-et kiáltanak. Két ágát művelik a Magyarországon 2021-től olimpiai jogú sportágnak. A cheerleading inkább akrobatikus elemeket tartalmazó irányzat, élő piramist építenek, emelnek, ugranak, pörögnek, forognak. A lányosabb-nőiesebb változatban, a cheerdance-ben, ahogy a neve is mutatja, a zene a főszereplő, s inkább a tánc dominál. Jellemzően lányok alkotják a tizenhat-fős csapatokat, de fiúk is beszállnak. A cheerdance-ben összeállítanak all girl (csupa lány) és coed (koedukált, azaz vegyes) csapatokat, a versenyeken is így kategorizálnak. Komjáthy Katinka és sporttársa, Székely Blanka a tavalyi egyetemi bajnokságon első helyen végeztek cheerdance-ben, a magyar bajnokságon pedig másodikként kvalifikáltak.

Komjáthy Katinka és Székely Blanka

Mit is lehetne felsorolni egy huszonkét éves sportoló életéből? A sportos családban az édesapa, Komjáthy Péter jelenleg a Bicskei Torna Club (BTC) technikai igazgatója, az édesanya, Sallay Mónika aktívan kézilabdázott régebben a Ferencváros utánpótlásnál. Katinka fivére, Komjáthy Bence hobbiként focizott, s a Fejér megye I. bajnokságában szereplő BTC technikai vezetőjeként tevékenykedett egy ideig. Lényegében a bicskei focipálya körül nőttek fel a gyerekek. Katinka a bicskei Szent László Általános Iskolába járt, a budapesti Szent Margit Gimnáziumban érettségizett, s kicsi korától balettozott. Kiskamaszként beajánlották őt a Táncművészeti Egyetem előkészítőjére, de a balett helyett rátalált a cheerdance-re, s 2014-től a budaörsi egyesületbe került. Folyamatosan fejlődött, sokat versenyeztek, azt nagyon szereti, mondta el, külföldi utak követték egymást. Rengeteg fellépésre kérték fel őket koncertek, sportesemények, fesztiválok kísérő produkciójaként. Ők is használják az ismert pompon-eszközt, kisebbet, nagyobbat, öltözékük azonban inkább sportos, mint „nőcis”. A szép, izmos lányok látványa így is esztétikus. Beleszeretett a sportágba, végérvényesen.