– Ez azt jelenti, hogy a világ legerősebb bajnokságának egyik topcsapatában, topjátékosokkal és egy topedzővel dolgozhat majd együtt – fogalmazott a szövetdég honlapján Marco Rossi szövetségi kapitány. – Dominik még nagyon fiatal, hiszen még csak 22 éves, így fizikai, taktikai és technikai szempontból is hatalmas potenciál van még benne, amit a Liverpoolnál végzendő munka és a Premier League-ben való szereplés egész biztosan ki is hoz majd belőle, hiszen kétség sem férhet hozzá, hogy mindez segíteni fogja a fejlődését. Még akkor is, ha esetleg az elején nem fog mindig 90 percet játszani. Dominik még jó pár év múlva lesz csak játéktudása csúcsán, de folyamatos fejlődése addig is hatalmas segítség lesz a válogatott számára, miközben még fontosabbá és fontosabbá fog válni a számunkra, ő pedig egyre profibb és jobb játékos lesz napról napra. Az, hogy a Liverpool hatalmas összeget volt hajlandó fizetni érte, azt mutatja, hogy Dominik megszerzése milyen sokat ért nekik.