A három új jégkorongozó közül a 22 éves brit Joe Hazeldine több mint 150 élvonalbeli mérkőzésen van túl hazájában, a korosztályos együttesek mellett 2022 tavaszán az A-csoportos világbajnokságra készülő válogatott bő keretébe is meghívót kapott. Nem ő az egyetlen érkező a FEHA19 együttesesénél, aki felnőtt válogatott, ugyanis Falus Ádám is Fehérváron folytatja pályafutását. A 22 esztendős bekk ZSC utánpótlás-csapataiban fejlődött, majd a GCK Lions színeiben 51 svájci másodosztályú találkozón kapott szerepet. Tavasszal tagja volt a felnőtt magyar válogatott bő keretének is, végül nem került be az utazó keretbe.

Csatárposzton is érkezhet erősítés, a feltételes mód azonban egyelőre még jogos, hiszen a 23 éves Zac Sirota augusztus végig próbajátékon szerepel majd Anatoli Bogdanov gárdájánál. A kanadai-magyar kettős állampolgárságú támadó a juniorligákban is ponterős játékot mutatott be, majd az NCAA-3-as State University of New York Canton Kangaroos jégkorongozója lett, itt töltötte az elmúlt két idényt. Az előző szezonban a csapatának házi gól- és pontkirálya lett, és az év csapatába is beválasztotta a szakma.