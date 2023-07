Fortuna Düsseldorf – Puskás Akadémia FC 0-5 (0-1)

Fortuna Düsseldorf: Gorka – Zimmermann (Uchino 75'), Hoffmann, de Wijs (Siebert 46’), Gavory (Bockle 75')– Tanaka (Bird 75'), Engelhardt (Neto 46’), Sobottka (Hirschberger 75') – Iyoha (Vermeij 46’), Ginczek (Niemiec 46’), Appelkamp

Puskás Akadémia FC: Markek (Pécsi 71') – Szolnoki, Golla, Stronati, Ormonde-Ottewill – Slagveer (Komáromi 46’), Favorov (Corbu 60’), Batik, Plsek (Dusinszki 60’), Kern (Levi 60’) – Colley (Gruber 46’).

Gól: Iyoha 38’, Gavory 53’, Neto 60’, Siebert 71’, Hoffmann 80’.

Nem kezdték óvatosan a mérkőzést a csapatok, már az első percekben akadt lehetőség mindkét kapu előtt, de ezek ki is maradtak. A továbbiakban is megoszlottak a helyzetek a felek között, a 10. percben Stronatinak kellett tisztázni egy veszélyes beadás után, majd a túloldalon pont a felcsúti védő fejelt le egy labdát Collay elé, aki csak Gorka bravúrja miatt nem tudta megszerezni a vezetést. A 20. percben már Markek sem unatkozott, Appelkamp kapáslövését kellett hárítania a magyar kapusnak. Hat minutummal később Gorka cselezgetett, Colley zavarta, de az üres kapuba nem sikerült betalálni, majd a csatár később sem tudott túljárni a németek hálóőrének az eszén. A sok kihagyott helyzet pedig a 38. percben megbosszulta magát, Gavory beadását Emmanuel Iyoha bombázta a PAFC kapujába, 0-1.

A második félidő elején a Düsseldorf volt veszélyesebb, és ez a gólokban is kiütközött, bő tíz perc alatt kettőt vágott a Fortuna. Előbb Gavory volt a végrehajtó, majd utána az előkészítő, a francia védő Neto elé talált, aki nem hibázott, 0-3. Hornyák Zsolt cserékkel próbált frissíteni csapatán, Gruber próbált aktív lenni, de vagy a kapus, vagy a védők figyeltek és hatástalanították a magyar támadó lehetőségeit. A 71. percben tovább nőtt a németek előnye, Jamil Siebert lökete megpattant Szolnokin és a hálóban kötött ki, 0-4. A hajrában Pécsi Ármint is lehetőséget kapott Markek helyett, sajnos kapott gól nélkül azonban ő sem úszta meg, Andre Hoffmann egy szöglet után fejelt pontosan, 0-5. Az ötgólos vereség nem túl biztató a bő egy hét múlva rajtoló NB I. előtt, de jobb helyzetkihasználással szorosabb is lehetett volna a végeredmény. A felcsútiakra még egy felkészülési mérkőzés vár, július 19-én a szaúdi Al-Fateh ellen lép pályára a Fejér megyei együttes.