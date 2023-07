Hogyan került egyáltalán képbe az Alba FKC?

- Miután eljöttem Érdről, két-három hét múlva megkeresett Balássi Imre elnök úr, akivel egyeztettük álláspontjainkat, és viszonylag gyorsan megegyeztünk. Láttam egy fiatal csapatot magam előtt, ráadásul én mindig ezt próbáltam preferálni. Nyilvánvaló, hogy itt is van külföldi játékos, hiszen vannak bizonyos posztok, amelyeket egyszerűen nem lehet Magyarországon pótolni, megoldani. Számomra nagyon szimpatikus volt, hogy fiatalokkal tudok foglalkozni, én mindig is erre törekedtem. Nem dolgoztam sztárokkal, viszont neveltem olyan kézilabdázókat, akik a válogatottságig vitték, illetve nagyon komoly klubokban BL- szintre tudtak eljutni. Erre nagyon büszke vagyok, és most sem lehet más a célom, hogy minél több jó kézilabdázója legyen a klubnak.

Mekkora előnyt jelenthet az Ön számára, hogy a játékosok jelentős részét ismerte korábbról és tisztában lehet azzal, hogy mit várhat tőlünk?

- Már nyolcadik éve vagyok első osztályú edző, nagyon sokszor láttam őket játszani. Maximálisan látok bennük fantáziát, messze nem kapirgálják a határaik végét. Ezeket lehet fokozni, ki lehet tolni, szeretném úgy alakítani, hogy ők is élvezzék a közös munkát és fejlődjenek.

Mire számíthatnak a szurkolók, milyen lesz ez az új Alba Fehérvár KC?

- Nagyon harcosnak kell lennie, ez a fiatal játékosok esetében nem is történhet másképp! Amennyiben nem az, akkor nincs miről beszélni! Még annyira a pályája elején van a játékosok jelentős része, hogy nekik a rendkívül motiváltnak kell lenniük, és ennek működnie kell. Egészen biztos vagyok abban, hogy egy igen küzdős társaság lesz. Nagyon jó képességű játékosok vannak itt, akikkel azt szeretném elérni, hogy soha ne adják fel.

Milyen alapozásra számíthatnak a lányok?

- Elég jó hírem van abban a tekintetben, hogy én nagyon keményen szeretek edzeni és meg is követelem a kemény munkát. Mindenféleképpen úgy gondolom, hogy olyan alapokat kell letenni, amelyek bírhatók, és nem véletlenül kötöttünk le több mint tíz edzőmérkőzést. Az a lényeg hogy minél többet játsszon a csapat, hiszen fiatal játékosokról van szó, de természetesen oda fogok figyelni a munka és a pihenés megfelelő aranyára is. Komolyan odafigyelek arra, hogy ki, milyen állapotban lesz, főleg azért, mert általában a felkészülés harmadik hete a legkritikusabb a labdajátékoknál, és ekkor a játékosok mentális állapotát is hatványozottan kell vizsgálni. Teljesen más munkát végzünk, mint azt az előző kollégám tette, úgyhogy meg fognak izzadni a lányok, függetlenül a csarnok belső hőmérsékletétől.

Mindenesetre elég korán, és sorozatban jönnek majd az edzőmérkőzések, ennek a menetrendnek a kialakítása is tudatos volt, ugye?

- Kétféle felkészülés van, vagy edzésből mész, vagy meccsből mész meccsbe, és úgy készülsz. Mindkettőnek van nagyon sok jó oldala, én úgy látom, hogy egy idő után a sorozatos edzések fásulttá teszik a játékost, amikor egymás után jönnek a meccsek sokkal jobb az ingerküszöb, sokkal jobban lehet feljebb tornázni. Persze mindenki más, de nagyon sok pozitív erőt tud adni egy jó mérkőzés, egy jó játék akár egyéni, akár csapatszinten. A kézilabdában a legfontosabb rész a védekezés, amelyre nagyon nagy hangsúlyt próbálok fektetni különböző variációkkal.

Amikor egymás kezébe csaptak Balassi Imrével, akkor volt az elnök úrnak a csapat helyezése tekintetében konkrét elvárása?

- Az volt a kérése, hogy tartsuk a középmezőnyben a csapatot, de közben fejlődjünk, lépjünk előre és próbáljunk meg olyan arculatot mutatni, amelyre a város is büszke lehet. A legfontosabb az, hogy a szurkolók lássák robbanékony, tettre kész, fiatal társaság.

Mely csapatok lehetnek az Alba riválisai?

- Erre nagyon nehéz válaszolni a magyar NB I-ben. Tapasztalatból tudom, hogy mindig van, aki bejön kakukktojásnak, mindig van olyan, akiről nem gondolnánk, hogy alulmarad. Amikor fiatalságról beszélünk, az egy hektikus dolog, ki lehet kapni az utolsótól is, le lehet győzni a favoritokat. Én mindig azt mondom, hogyha kikapsz, akkor kikapsz, de közel sem mindegy, hogyan. Ez nagyon-nagyon fontos kérdés!