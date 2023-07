Fehérvár belvárosában, a városháza előtt mini atlétikapályán sprintelhettek, ugrálhattak a gyerkőcök, mindeközben szállingóztak a világsztárok az épületbe. A Gyulai Memorial felvezető sajtótájékoztatója előtti napokban is lehetett már látni néhány világklasszis atlétát, ahogy bandukolnak a macskaköveken, s ismerkednek a várossal. A rangos, Continental Tour Gold sorozatába illeszkedő verseny előtt egy nappal Székesfehérvár alpolgármester, Mészáros Attila, valamint Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára; Deutsch Péter, a szervezőbizottság elnöke és Spiriev Attila, a Gyulai Memorial sportigazgatója beszéltek as kedden 14 órakor kezdődő eseményről.

A Gyulai Memorial az utolsó kvalifikációs lehetőség a sportolók számára, hogy szintet teljesítsenek a közelgő világbajnokságra.

Deutsch Péter kitért arra, hogy tavaly könnyes szemmel búcsúztak el Székesfehérvártól, most azonban újra itt a Gyulai memorial mezőnye, s minden bizonnyal a következő években is a Koronázóváros marad a verseny otthona.

43 ország mintegy 200 atlétája vesz részt a megmérettetésen. „A nemzetközi rajtlistán 35 magyar szerepel, ami nagyon nagy szám, mert ezen a versenyen indulni és helyt állni igen nagy feladat.” - fogalmazott Spiriev Attila.

16 globális címvédő indul a Gyulain, tíz aktuális olimpiai bajnok, valamint hat aktuális világbajnok. Nyolc további érmes is rekortánra lép kedden.

Közülük többen is ellátogattak a városházára.

Az amerikai Nia Ali három gyermek édesanyjaként repeszt a 100 méteres gátfutás legjobbjai között. „Úgy élem az életemet, hogy amikor otthon vagyok, a családról szól minden, a pályán pedig természetesen az atlétikáról. Férjemmel, a szintén atléta Andre De Grasse-val neveljük a gyerekeket, és mindkét területen igyekszünk a lehető legjobban teljesíteni. Minden tesztik itt, a viadal hangulata, az ételek, a közönséget is kedvelem. Sokszor versenyeztem már itt, s mindig nagyon jó eredményeket értem el. Tovább szeretném gyűjteni a szép élményeket” - mondta Nia Ali.

Az amerikai 100 gátas Nia Ali (balra) és a Saint Lucia szigetéről érkezett sprinter, Julian Alfred

Fotó: Ferencz Balázs

– Nagyon izgatott vagyok. Még sokat nem láttam a városból. Tudom, hogy a pályán mit kell csinálnom, a lehető legjobb formámat szeretném nyújtani – fogalmazott a 22 éves sprinter, a Saint Lucia színeiben versenyző Julian Alfred. – Nagyon sokat jelent számomra, hogy képviselhetem a világban azt a kis karibi országot, ahonnan származom. Elismerést szeretnék kivívni Saint Luciának.

A 400-as Steven Gardiner régi ismerős Fehérváron, négy alkalommal indult itt, négyszer nyert Tokio olimpiai bajnoka. „Jó visszatérni, kicsit keresztbevágta azt a szezont a sérülésem, de már régi önmagamat idézi a formám, bizakodom a jó folytatásban” – mondta a bahamai futó.

Az egyébként tehetséges amerikai-futballistának induló Erriyon Knighton is beszélt elvárásairól

Fotó: Ferencz Balázs

A 19 éves amerikai Erriyon Knighton, a világ új 200-as üdvöskéje.

– Fontos, hogy gyorsan fussak, szeretek ide visszatérni, Usain Bolt rekordját szeretném megdönteni - mosolygott Knighton.

A már olimpiai szinttel rendelkező Kozák Luca is szeret a Bregyóban versenyezni.

– A Gyulai volt az első igazán profi verseny, ahová meghívást kaptam. 2014-ben indultam először egy junior 100 gát versenyen. Tizedik alkalommal vagyok itt. Általában jól futok, most is szeretném folytatni ezt a jó tendenciámat. Nia Alinak sokkal több esélye van a győzelemre most a 100 gáton, de ilyen mezőnyben az az ember célja, hogy a lehető legtöbbet kihozza magából.