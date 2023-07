A Japán ellen elvesztett csata után láthatóan fáradt volt a fehérvári gárda, de ugyanez volt elmondható Horváth Rolandról is. A csapatot a hónap eleje óta irányító vezetőedző mondta el benyomásait a mögöttük hagyott napokról.

- Az utolsó mérkőzéssel semmiképpen nem voltam elégedett, ennek csak az első 20 perce tetszett. Aztán elkezdtük a ziccereket kihagyni, ott valami mentálisan megszakadt a csapatban. Az nyilvánvaló, hogyan Japán válogatott iszonyatos sebességet diktált, és gyorsan kézilabdázott. Ráadásul nagyon sokan voltak és minden poszton több embert vettettek be. Nem véletlenül nem tudta megverni őket senki a tornán. Ez amúgy nem jelentett volna semmi gondot, mi próbáltuk a saját dolgunkat tenni, a gólok legnagyobb részét lerohanásból kaptuk, nem is felállt fal ellen. A második félidőben már látszott az a fajta fáradtság, aminek köszönhető lett a nagyarányú vereség. A Budaörs ellen egy nagyon jó mérkőzést játszottunk, ahogy a Metzingen ellen is, és a harmadik nap úgy tűnik már egy kicsit sok volt. Az első mérkőzésen a győzelmünket az akaratunknak köszönhettük, míg a második meccsen egy jó német csapattól kaptunk ki egy góllal, úgy, hogy komoly mínuszból álltunk fel. Mindenesetre nagyon sokat számított az, hogy a felkészülés kellős közepén vagyunk, a harmadik hétben kell a legfáradtabbnak lenni, és ezt sikerült elérni. – hangsúlyozta a szakember.

Tóth Nikolett lett a torna legjobb kapusa, a TUS Metzingen és Japán ellen is bravúrt bravúrra halmozott, nem rajta múlott, hogy vereséggel zárultak a találkozók.

- Többször hullámvölgyben voltunk a torna alatt, egyaránt megmutattuk a jó és a rossz oldalunkat, igazából még keressük önmagunkat. Vannak új játékosaink, össze kell kovácsolódnunk, de a felkészülés szempontjából tökéletes volt ez a három nap. Ez az alapozásunk harmadik hete, nyilvánvalóan fáradtak vagyunk, az edzőink nem kímélnek bennünket, de ettől leszünk többek. Úgy érzem a Metzingen elleni mérkőzésen ment a legjobban, amikor az utolsó 15 percre szálltam be, csupán azt sajnáltam, hogy kikaptunk, mert nem volt elég a jó teljesítményem a győzelemhez.