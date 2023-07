A Volán valószínűleg sok fehérvári szurkolót megörvendeztetett hétfőn délután, hiszen a klubhoz ezer szállal kötődő Kiss Dávid lesz a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője. Annak idején 1999-ben Székesfehérváron lépett jégre először, 2006 után külföldre ment, Szlovákiában, majd a Red Bull Akadémián is nevelkedett, de megfordult az USA-ban is. 2009 és 2012 között a fehérváriak magyar bajnokságban induló csapatának a tagja volt, de behívót kapott a válogatottba is. Ezt követően azonban visszavonult és elkezdte edzői pályáját.

– Nagy öröm és büszkeség számomra, hogy Kiss Dávid irányítja a felnőtt csapatunknak a következő szezonban, első magyar vezetőedzőként a ligában. szinte az első jégre lépésétől követhettem a pályafutását, játékosként és edzőként egyaránt, pályafutása befejezése után nagyon jó döntésnek bizonyult, hogy ilyen fiatalon az edzői pályát választotta, és elkezdődött egy tudatos építkezés vele kapcsolatosan, aminek a végső kimenetelét akkor még nem láthattuk, csak bízhattunk abban, hogy eljön az a nap, amikor a felnőtt csapatunknak vezetőedzőként irányíthatja. Kiváló szakemberekkel dolgozhatott az elmúlt években, láttam a napi munkájában, hogy milyen szisztematikusan építi különböző kultúrájú edzőknek a filozófiáját, illetve tudását a saját programjába, kiválóan ötvözte a saját megérzéseivel és tapasztalataival, ezért volt már akadémiai szinten is rendkívül eredményes. a felnőtt jégkorong azonban egészen más szakmai kihívás és felelősség, azonban tavaly is volt már lehetősége egyedül irányítani a padon a csapatot, most azonban már a napi szintű felkészülés és az eredményes szereplés is az ő vállát nyomja majd. Nála jobban senki nem ismeri a klub értékeit és elvárásait, biztos vagyok benne, hogy mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy kiszolgálja a jégkorongot szerető publikumot Fehérváron. Amiben tudom, mindig is fogom segíteni, és óriási izgalommal várom a szezonrajtot! – nyilatkozta Fekti István, a FEHA19 ügyvezetője, aki edzői pályája legelejétől figyelemmel kíséri Kiss Dávid munkásságát.

A 33 éves szakember az akadémián kezdett el edzősködni, ahol Tyler Dietrich mellett a juniorcsapat másodedzője volt, három szezon alatt két osztrák bajnoki aranyérmet és egy ezüstöt szereztek. Vezetőedzőként először a 2015/2016-os idényben dolgozott, akkor Sofron Attilával nyolc bajnoki címet (két EBJL, két EBYSL, két ifjúsági magyar aranyérem és két junior aranyérem) értek el. A klubkötelezettségek mellett Kiss folyamatosan képezte magát, illetve dolgozott a korosztályos válogatottak és a felnőttek mellett is. 2019-ben a Fehérvári Titánok élére került, a fiatalokkal kétszer rájátszásba került, 2020-tól a Hydro Fehérvár AV19 másodedzőjeként dolgozott.

– Derült égből villámcsapásként ért ez a lehetőség, nem is igazán tudtam felkészülni erre a döntésre, de örülök, hogy a menedzsment is támogatott és jelezték, hogy rám bízzák ezt a feladatot a jövőben, a bizalmukat ezúton is köszönöm és nagyra értékelem. Gondolkodás nélkül igent mondtam annak ellenére is, hogy nehéz a helyzet az idő rövidsége miatt, az előszezont és a keretet a korábbi vezetőedző véleményének kikérésével állították össze, de most a legfontosabb az, hogy folytassuk az eddig megkezdett munkát” – világított rá a döntés hátterére Kiss Dávid, aki a klubtörténet legfiatalabb vezetőedzőjeként irányítja majd a csapatot. „Ez a lehetőség pont olyan hirtelen jött, mint az, hogy abbahagyom a jégkorongot és elkezdek edzősködni. Akkor még nem volt tervem, csak motiváltságom, most pedig, amellett, hogy reménykedtem és bíztam benne, hogy megkapom a lehetőséget, már tíz év edzői tapasztalattal a hátam mögött tudom, mire vállalkozom. 2012-ben tudtam, hogy a jégkorongban szeretnék maradni, visszaadni a klubomnak mindazt, amit tőlük kaptam, majd fiatal edzőként célom volt fiatal játékosokat a mai elfogadott értékrendeknek megfelelően nevelni. Az egész eddigi edzői karrierem során közel álltam korban a játékosaimhoz, de mindig sikerült megoldanunk azt, hogy az egymás iránti tiszteletet kivívjuk. Edzőként minden nap az motivált és motivál, hogy a játékosaim érezzék, mindennel, amit teszünk, az ő életútjukat segítjük, legyen az sportbeli, vagy a civil élethez köthető dolog – nyilatkozta a klub honlapjának Kiss Dávid. – Mondhatnánk, hogy rizikót vállalok, hiszen abban is van kockázat, ha az ember kilép a házból és tudom, hogy milyen pedigréjű edzők mellett kell helyt állnom, de az elmúlt években azért dolgoztam, képeztem magam és bizonyítottam minden szinten, ahol feladatot kaptam, hogy egy nap megkapjam ezt a lehetőséget. Egy-két év múlva sem lennék tapasztaltabb, az edzői filozófiám már kialakult, remek edzőktől tanultam, másodedzőként pedig mindent igyekeztem ellesni és beépíteni a saját programomba. Ha nem próbálnék meg előrelépni, akkor életem végéig bánnám, hogy nem vágtam bele.

– Kiss Dávid vezetőedzői megbízatása előbb-utóbb tervben volt, az pedig, hogy ezt az ismert szituáció miatt előrébb kellett, hozni, nem probléma. Dávidban megvan a kellő motiváció, felkészült a feladatra. Az elmúlt három évben másodedző volt, részese volt az irány kidolgozásának, úgy látjuk, képes a klub céljait, a meglévő filozófiát végigvinni amellett, hogy frissességet is hoz a rendszerbe. Örülök, hogy a csapatnak magyar vezetőedzője lesz, hogy Dávid Székesfehérváron lett edző, a Titánok élén felnőtt vezetőedző és itt lép ki a nemzetközi porondra is. Jó példa ő arra, hogy azok a saját nevelésű fiatalok, legyen az akár játékos vagy edző, akikben van potenciál és motiváltak is, megkapják a lehetőséget – mondta a kinevezéssel kapcsolatban Szélig Viktor, a fehérváriak GM-je.

Kiss Dávid több edző mellett tanulhatott, legutóbb Kevin Constantine munkáját segítette a Fehérvárnál és a válogatottnál is. A filozófián hatalmas változásokat nem szeretne eszközölni.

– Kevin remek szakember, óriási munkabírással, úgy gondolom, kiváló alapokat fektetett le. A következőkben egy-két helyen némi frissítéssel és igazítással az általunk követett szabályok nagy részét megtartjuk, hiszen az idő rövid, a csapat kerete és szerkezete nagyjából ugyanaz, nincs időnk nekiállni egy teljesen új játékrendszer bevezetésének. A felkészülés során a játékosokat véleményét is bevonva szeretnénk finomhangolni, hogy mik azok a területek, amik nehézséget okoztak az elmúlt időszakban. Számomra edzőként az a legfontosabb, hogy fenn tudjuk tartani a természetes rajongást és extázist a játékosokban, hogy úgy jöjjenek a csarnokba minden nap, hogy szeretik ezt csinálni. Természetesen vannak jobb és rosszabb napok, a győzelmek segítik a morált, a vereségek után pedig le kell szűrnünk, hogy mit tudunk továbbvinni. Jó alapokat tettünk le a védekező hokival, de számomra fontos a védekező és a támadó játék természetes egyensúlya, az, hogy a srácok önfeledten és felszabadultan játsszanak amellett, hogy a struktúrát és a játékrendszert betartják – tekintett előre Kiss Dávid.