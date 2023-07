Fehérvár FC – Gyirmót FC Győr 0-0

Sóstói Stadion, zárt kapuk mögött.

Fehérvár FC: Kovács D. – Zeke, Spandler, Larsen, Csongvai Áron – Christensen, Pinto (Kovács B., 78.) – Schön, Houri, Kastrati – Kodro. Vezetőedző: Bartosz Grzelak

Gyirmót FC Győr: Hársfalvi – Szegi, Hudák, Csörgő, Helembai, Hajdú, Kovács, Kicsun (Adamcsek, 60.), Madarász, Medgyes, Pethő (Jova, 60.). Vezetőedző: Csizmadia Csaba

Sárga lap: Ruben Ointo (45.), Christensen (55.), Kastrati (85.) ill. Madarász (42.), Kicsun (8.)



A szlovéniai összetartás, valamint a Trabzonspor elleni 2-2-es döntetlent követően a Sóstói Stadion edzőpályáin töltötte a napokat, s a hét végén két edzőmérkőzéssel is hangol a július 29-i, Újpest elleni bajnoki rajtra. A délelőtti, Gyirmót FC Győr elleni matinén a Kovács D. – Csongvai, Larsen, Spandler, Zeke – Rúben Pinto, Christensen – Kastrati, Houri, Schön – Kodro alkotta tizenegy kezdett a Sóstói Stadionban, ahol rendkívül kiegyenlített csatát hozott a két alakulat összecsapása.

Kastrati lövése jelentette a meccs első komoly mozzanatát, melyre a túloldalon Madarász válaszolt, de egyik lövés sem talált kaput. Aktív volt a játékosként a Vidiben élvonalbeli játékossá váló Csizmadia Csaba irányította Gyirmót. Medgyes és Kicsun is célba vette a kaput, de Kovács Dánielnek nem kellett védenie. Helyzetek adódtak itt is, ott is szinte folyamatosan, de csak elvétve találtak kaput a csapatok. 20 perc elteltével Schön lőtt 15 méterről, Hársfalvi lábbal nagyot védett. A 34. percben ismét a fehérváriak egykori kapusa villant, Kodro 12 méteres lövését szép reflexmozdulattal ütötte ki Hársfalvi. A félidő hajrájában Kovács D. védett nagyot, Madarász 7 méterről próbálkozott.

Nem cseréltek a szakvezetők a szünetben, majd Pethő Milán tévesztett célt egy erős lökettel. A Gyirmót egyre nagyobb helyzeteket pusdkázott el, a kapu torkából is a keresztléc fölé perdített Medgyes. Schön gyanús körülmények között esett el a tizenhatoson belül a 81. percben, a büntető elmaradt. Ezután dönthetett volna a Vidi: Kodro futtatta Schön Szabolcsot, aki már csak a kapussal állt szemben, Hársfalvi azonban lehúzta az emelést.

– Volt sok jó dolog, amit a felkészülésen gyakoroltunk, nyilván voltak, amik még nem teljesen működtek. De ez a mérkőzés is azt a célt szolgálta, hogy fel tudjunk készülni az első bajnokira – fogalmazott a találkozót követően Zeke Márió, a Vidi szélső védője. – Az előző mérkőzéseken is sikerült jó teljesítményt nyújtanunk, akár a Trabzonspor, akár az NK Osijek ellen. Jól érzem magam, úgy gondolom, jó munkát végeztünk a felkészülés alatt. mindenki odatette magát, mindenki nagyon szeretne bizonyítani. Készen fogunk állni a rajtra. Az előző szezon nem úgy sikerült a csapatnak, ahogy eltervezte. Úgy érzem, most egy jobban összetartó társaság kezd kialakulni. Keményen dolgozunk, próbálunk pozitívan gondolkodni. Jó előjelekkel vágunk neki a szezonnak.

A Fehérvár FC szombaton 11 órakor a Pécsi MFC együttesét fogadja, szintén zárt kapuk mögött.