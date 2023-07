Szücsné Sándor Zsuzsanna és Csóri Norbert vezetésével már két éve működik a kézilabda szakosztály Lajoskomáromban. Korábban a helyiek a Siófok KC fiókcsapataként működtek, de 2021-ben saját lábakra állt a lajoskomáromi kézilabda, a helyi támogatókkal karöltve pedig elindult a női kézilabdások szakosztálya. Az U9-es, az U10-es és az U12-es együttes mellett megyei szinten felnőtt csapat is összeállt, sőt az előző szezonban a felnőtt megyei gólkirály is az ő nevükhöz kötődik, Posta Cintia szerezte a legtöbb találatot.

– A kézilabda kultúráját szeretnénk megismertetni és megteremteni a településen és annak környékén, csak női csapataink vannak, így nem vesszük el egymástól a tehetségeket a fiúegyütteseket foglalkoztató labdarúgó szakosztállyal. Az iskola rossz betonos pályájára a kézilabda szövetségtől kaptunk támogatást 2019-ben, kialakíthattunk egy műanyag borítású, szabványos játékteret, így a terem mellett már az udvaron is tudtunk edzéseket tartani. Sajnos előbbi helyszínen nem rendes méretű pálya van, így a bajnoki mérkőzéseinkre bérelnünk kell egy másik, megfelelő pályát – nyilatkozta lapunknak Csóri Norbert.

A közelmúltban pedig ötnapos kézilabdatábort tartottak a településen a helyi általános iskola segítségével. A programnak két célja volt; az egyik a toborzás, a másik pedig a szakosztálynál sportoló gyerekek foglalkoztatása.

– A helyi általános iskolában tanító feleségem, Csóriné Szili Mónika ötlete alapján együtt találtuk ki és valósítottuk meg a kézilabda tábort, toborzási lehetőséget is láttunk benne azon kívül, hogy az egyesületben már játszó gyerekek is eljöttek. Ez a program az Erzsébet táborok keretén belül valósulhatott meg, a helyi általános iskola is mellénk állt, ők pályáztak sikeresen. Több környékbeli településről is érkeztek gyerekek, a programokat is a toborzás elve alapján próbáltuk kialakítani, id. Kiss Szilárd, a Török Bódog életműdíjas mesteredző is elfogadta meghívásunkat.

A kézilabdázáson és a sportoláson kívül számos színes program várt a gyerekekre; volt tűzoltó-, kábítószer-kereső kutyás bemutató is, a környezettudatosság jegyében a Fejérvíz Zrt munkatársai tartottak előadást, a gyerekek festhettek, megismerkedhettek a jógával, illetve a balatonfüredi Aquaparkba is ellátogatott a tábor. Az utolsó napon a gyerekek a szülők, illetve a felnőtt csapat tagjaival kézilabdázhattak. A tábor sikeresnek bizonyult, hiszen a rengeteg élmény mellett a szakosztály is több tehetséggel bővült. Lajoskomáromban a hosszú távú cél, hogy sikerüljön több korosztályt is lefedő kézilabdás bázist kialakítani.