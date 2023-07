Az amerikai szakember a klub beszámolója szerint először telefonon, majd írásban is értesítette a vezetést, hogy nem kíván visszatérni Magyarországra. Kevin Constantine irányításával a Volán többszörösen is történelmet írt, a gárda ICEHL-ezüstig jutott. A Hydro Fehérvár AV19 részéről Szélig Viktort és Gál Péter Pált is sokkolta a hír. Egy biztos, az időzítés finoman fogalmazva sem ideális, hiszen a száraz felkészülés hajrája zajlik, a keret szinte teljesen kész, a jeges edzések augusztus 14-én már kezdődnek.

– Először is, szeretnénk megköszönni Kevinnek, amit a csapatunkért tett, hiszen az osztrák bajnoki szereplésünk legjobb eredményét értük el vele. Ezt a döntést ő hozta meg, tőlünk függetlenül – mondta a klub honlapjának Szélig Viktor általános menedzser. A döntését elfogadjuk, az indokai emberi oldalról akár érthetőek is lehetnek, de csalódás számomra az, hogy az ő kérését teljesítve szabtuk meg a szerződése időtartamát három évben, most mégis ő hátrál ki ebből, úgy, hogy az időzítés nem is lehetne szerencsétlenebb. Nem így képzeltem el a kifejezetten baráti viszony lezárását. Teljesen felkészületlenül ért minket a döntése, hiszen kész termékkel vagyunk a következő szezon kapujában, egy olyan programmal, amit közösen raktunk össze, a terveken együtt dolgoztunk. El kell mondanom azt is, hogy a keret felkészülését ez nem befolyásolja, a program eddig is Kiss Dávid felügyeletével zajlott és eszerint megy továbbra is. A sportban mindig jöhetnek váratlan helyzetek, amit meg kell oldani, biztos vagyok benne, hogy a legjobb forgatókönyv szerinti megoldást találjuk majd meg a következő szezonra.

Ebben a helyzetben a jogi lépések sem kizártak az egyesület részéről, egy biztos, Kevin Constantine nem irányítja majd a Hydro Fehérvár AV19 együttesét és a magyar válogatottat sem a következő szezonban. Az amerikai edző családi okokat és egy, a lakóhelyéhez közeli munkalehetőséggel indokolta váratlan döntését.

– Klubvezetőként már megtanultam, hogy a sport világában minden váratlan esemény megtörténhet veled, de ez - azt gondolom - azok között is dobogósnak számít. Elszomorító, hogy ez pár héttel a közös felkészülés kezdete előtt megtörténhet egy profi csapattal, és még inkább elkeserítő, hogy a gyakorlatban egy európai klub kezében az ilyen esetek kezelésére vajmi kevés eszköz áll rendelkezésre, főleg úgy, hogy Kevin Constantine felé minden szerződéses kötelezettségünknek és feladatunknak időben eleget tettünk. Úgy tudom, döntése nem is ilyen okok miatt született meg, mégis azt gondolom, hogy ezzel cserben hagyta a klubunkat. Természetesen elismeréssel és köszönettel gondolok vissza magam is a vele elért történelmi sikerünkre, ugyanakkor ez a lépése óriási csalódás számomra. Ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy a kialakult helyzetre időben, és megfelelő megoldást fogunk találni a klub szakmai vezetésével, ugyanakkor természetesen a klub jogászával is egyeztetünk a lehetséges jogi lépésekről. E tekintetben klubvezetőként azt gondolom, hogy függetlenül a jogi lehetőségektől, olyan szakemberrel, aki cserben hagyja a klubunkat, és nem kíván saját döntése alapján a csapatunkkal dolgozni, mi sem szeretnénk az eddigi munkát folytatni – fogalmazott Gál Péter Pál, a Fehérvár AV19 SC elnöke.