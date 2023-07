A csákváriak az előző szezonban nagyszerűen zárták az őszt, a legjobb tízben telelhettek az NB II-ben. Tavasszal azonban nem jöttek úgy az eredmények, a végén még izgulni kellett a másodosztályú tagság megőrzéséért, és az osztályzó elkerüléséért. Ezeket megúszta a gárda végül, a nyáron pedig jelentősen átalakult az Aqvital. Jó néhány edzőmérkőzést játszott a gárda, a legutolsó az FK Tisza ellen, ahol 6-0-ás Fejér megyei siker született. A főpróba nagyszerűen sikerült.

– Ahhoz képest, hogy felkészülés első napján csupán néhány játékosom volt, létszámban már az első hétre megvoltunk. Pár nap alatt 12-13 játékossal meg tudtunk egyezni, az első hét foghíjasságát tudtuk kompenzálni – tekintett vissza a kezdeti nyári nehézségekre lapunknak Tóth Balázs, Az Aqvital FC Csákvár vezetőedzője. – A második héttől létszám mellett a minőségi munkának is neki tudtunk jobban állni, ez nem azt jelenti, hogy az első két hétben ne dolgoztunk volna, de eredményesebbek az edzések, ha az új érkezők miatt nem kell folyamatosan ismételni, hanem fő részeket együtt tudja a keret nagy része elvégezni. A társaság vevő volt az elképzeléseinkre, a koncepciónkra. Az első két felkészülési találkozón még kicsit akadozott a gépezet, de idővel egyre jobban működtek az elemek. A Galatasaray elleni mérkőzés beleillett annak a hétnek a munkájába, akkor a védekezést akartuk gyakorolni, a törökök ellen pedig sokat folyt a játék a mi térfelünkön. Az utolsó előtti héten már előre készültünk a két találkozóra, a Puskás II. és az FK Tisza ellenire. A felcsúti összecsapás is jól sikerült, kiderült az is, hogy azokra is bátran számíthatok, akik nem kaptak a főpróbán több szerepet. A szerbekkel szembeni mérkőzés pedig önbizalmat adhat a Honvéd elleni rajtra, ugyan ők még csak két hete kezdték az edzéseket, a csapatunk jól állt a találkozóhoz, szerettük volna, ha dominálunk, és ez meg is valósult. Nagy különbséggel tudtunk nyerni, örömteli, hogy az előre igazolt játékosaink be tudtak találni, gólpasszokat osztottak ki, de fontos tényező a kapott gól nélkül lehozott 90 perc is. A csapat egyre jobban teljesített és egyre jobban összeszoknak a labdarúgók.

A felkészülési találkozók közül kiemelkedik a török sztárklub, a Galatasary elleni derbi. A felkérés váratlanul érte a csapatot, de a kihívásnak álltak elébe a csákváriak, a helytállás pedig nagyszerűre sikeredett.

– Meglepődtem azon, hogy minket választottak ki. Akkorra volt már egy lekötött mérkőzésünk, de nem mondhattuk el, hogy ki ellen játszunk. Elfogadtuk a felkérést, nagyon belepasszolt a heti munkánkban az a találkozó. Személy szerint nekem nagyon pozitív visszajelzés volt az egész mérkőzés. A törökök fölénye ellenére mi is megmutathattuk, hogy nálunk is vannak jó játékosok és jó koncepció. Meglepődtek talán a mutatott játékunkon, rúgtunk két szép gólt is, az egyiket egy támadásépítésből, a másikat pedig egy kiváló pressingból. A 4-2-es vereség a Galatasaray ellen nem szégyen, a vezetőedzőjük kellemes meglepetés volt, megtiszteltük egymást mezzel, zászlóval. A mérkőzés alatt láttam, hogy jó néhányszor nem tetszett neki, ahogy a csapata ellen ki tudtuk hozni a labdát, támadásokat építgettünk, nagy elismerés ez nekünk.

A csákvári szurkolók bizakodhatnak a rajt előtt, hiszen az együttes a nyáron erősödött, de úgy, hogy az alapkoncepció –vagyis a fiataloknak fejlődési lehetőséget nyújtani – nem sérült, a tehetségeket pedig jó néhány komoly NB I-es múlttal rendelkező labdarúgó segítheti.

– A keret kialakítása kapcsán már tavasszal megfogalmazódott bennem, hogy egy olyan tengelyt akarok kialakítani Csákváron, ami köré el tudnak helyezkedni a fiatalabbak. Nagy Zoárd, Simon András, Szakály Dénes, Farkas Aurél, Karacs Dániel, Papucsek Barna ennek teljesen megfelel. Melléjük jöttek fiatalok is, akik pozitív képet adtak. Azt látom a gárdán, hogy minőségben is jobb lett a keretünk és a csapategységet nézve is jó helyzetben vagyunk, mindenki kezdi megtalálni a helyét.

A Merkantil Bank Liga első fordulója nem ígérkezik könnyűnek, hiszen az NB I-ből tavasszal kieső, és az első osztályba minél hamarabb visszajutni akaró Budapest Honvéd látogat majd Csákvárra. Tóth Balázs vezetőedző bízik benne, hogy egy jó rajttal megalapozhatnak egy kiváló szezont.

– Szeretném, ha nem az alsóházban lennék, fontos lenne a jó kezdés, még ha olyan csapat ellen is rajtolunk, mint az egyből visszajutni akaró Budapest Honvéd. Tavaly is hoztunk meglepetéseket az erős ellenfelek ellen, ebben bízom idén is, ha kell, már az első fordulóban is. Saját magunkkal foglalkozunk, szeretnénk a saját koncepciónk mentén eredményesek lenni.