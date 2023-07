A felcsútiak az újonc DVTK otthonában nyolc ezer ember szerepelt, és az idény első bajnokiját aligha kezdhették volna jobban a Fejér megyeiek. A 8. percben Slagveer érkezett Colley labdájára jó ütemben középen, és közelről bevette a miskolciak kapuját. A folytatásban a PAFC stabil védekezésre épített, de a kontráik végig veszélyesek voltak, azonban a második, megnyugtató gólt nem sikerült belőni. A három pont azonban így is Felcsúton landolt.

– Így kell kezdeni a szezont, és így kell majd folytatnunk is a következő mérkőzéseken. Jól kezdtünk a találkozón, remekül járattuk a labdát, már az elején helyzeteket tudtunk kialakítani és a vezetést is megszereztük. A gól után talán a kelleténél is jobban visszahúzódtunk, ennek köszönhetően a Diósgyőrnek is akadt néhány lehetősége. A második félidőben nagyot küzdöttünk, legalább még egyszer be kellett volna találnunk. Nekem is volt egy nagy ziccerem, de elhibáztam, pedig ha belövöm, lezárhattuk volna a mérkőzést. Sajnos a duplázás nem jött össze, de harcoltunk egymásért, és végül sikerült 1-0-ra nyernünk, így remélem senki sem a kihagyott helyzetemre fog emlékezni. Nem tudom, hogy Colley lőni, vagy passzolni akart a gólom előtt, ez tőle kell megkérdezni. Mindenesetre érkeztem a hosszú oldalon, csak a hálóba kellett passzolnom a labdát. A mai siker hatalmas lökést adhat a csapatnak az idény kezdetén, így kell játszanunk a következő meccseken is. Az első húsz percünk kiváló volt, ha ezt sikerül megismételnünk, pénteken meglehet az első hazai győzelmünk is az Újpest ellen – Luciano Slagveer.