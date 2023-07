A nap első mérkőzésén a TUS Metzingen 25-23 (10-13)-ra legyőzte a Moyra Budaörs Handball csapatát. Ezt követően került sor a tornát záró összecsapásra a házigazdák és Japán válogatottja között.

Alba Fehérvár KC – Japán (10-16) 19-32

Köfém Sportcsarnok, 100 néző

Vezette: Bátori Bence, Szécsi Lantos Boldizsár

AFCK: Tóth N. – Szemes 1, Szmbatjan 5 (1), Sztosics, Kocsis B. 4, Utasi 2, Takó 1. Csere: Kubina (kapus), Besszer 1, Afentaler 1 (1), Kövér 1, Tolnai, Bojtos 3, Zrnic, Sulyok, Dubán, Vezetőedző: Horváth Roland.

Japán: Kametani – Hattori 4, Nakayama 4, Aizawa 6 (2), Hatsumi 1, Sasaki 2, Dan 2. Csere: Atsuko (kapus), Kondo 2, Ohjama 3 (2), Kitahara 2, Kasai, Matsumoto, Nagata, Ozaki 3, Okada 1, Yoshidome 1, Ishikawa 1, Akiyama, Sahaka. Szövetségi kapitány: Kusumoto Shigeo

Kiállítások: 6 ill 6 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 6/4

Afentaler Sára hétméteresből nyitotta meg a gólok sorát, majd erre Nakayama Kaho válaszolt. Már az első pillanatokban kiderült, hogy egy igazán rohanós, mérkőzésre számíthatunk, mert a Japán válogatott nem hagyta lélegzethez jutni a házigazdákat. A kapusokra egyik oldalon sem lehetett panasz már a meccs első szakaszában több remek védést láthattunk tőlük.

Teljesen kiegyenlített volt a csata, bár a kapuk többször forogtak veszélyben, ám a 13. percben csupán 4-4-et jelzett a villanyújság. Kocsis Bettinával viszont nem bírtak a sárga mezesek, a beálló nem tudott hibázni, háromból háromszor talált be. A 16. percben vezetett először két góllal Tamara Szmbatjan góljával az Alba, aztán ezt még Besszer Borbála is „megtoldotta”. Ez a fór azonban viszonylag gyorsan tovaszállt, és a 20. percre kiegyenlített Japán, 8-8. Sőt, nem sokkal később kétgólos előnyhöz is jutott Hattori Saki és Dan Reina révén, 9-11. A félidő hajrája pedig végképp az övék lett, lényegében minden támadásukat góllal fejezték be – hatalmas iramot diktálva.