A Vidi háza táján hatalmasak változások zajlottak, zajlanak le. A MOL, mint főszponzor kiszállásával az anyag lehetőségek az elmúlt évekhez képest szűkebbek, jó néhány játékossal pedig nem hosszabbítottak szerződést a tavalyi, 10. helyen végző gárdából. A Fehérvárnál az újratervezés zajlik, a keret átalakulóban, jó néhány fiatal kaphat szerepet ebben az idényben, a célok megfogalmazásával is óvatosabban bánnak a Sóstói Stadion környékén, a biztos bennmaradás és a középmezőny lehet reálisan elérhető. A nyári felkészülési mérkőzéseken hullámzó formát mutatott az együttes, hat találkozóból kettőn nyert Bartosz Grzelak együttese, míg kétszer született döntetlen, valamint két vereség csúszott be. A megújult Fehérvár FC Újpesten kezdi meg az új bajnoki idényt. A lila-fehérek hasonló meccsszám mellett négyszer nyertek a nyáron, Nebojsa Vignjevics együttese erősödött az elmúlt hetekben, többek között Kiss Tamás és Tamás Krisztián is a fővárosiakhoz igazolt.

– Azt gondolom, remek másfél hónapos felkészülés van mögöttünk, fejlődtünk, és megértettük azt, hogy a vezetőedző milyen mentalitást szeretne látni tőlünk. Mindenki egy hajóban evez, nagyon fontos, hogy legyen egy identitása a csapatnak, ami majd az új szezonban jellemez minket. A súlyos sérülésem már a múlt, előre nézek, több felkészülési mérkőzés is a hátam mögött van. Segíteni akarom a klubot a céljai elérésében. Újpestre magunkkal kell vinni minden erényünket és azokat a dolgokat, amikben fejlődtünk az edzéseken. Sokat léptünk előre és fizikailag is jó szinten vagyunk, ezt ki kell vinnünk a pályára is, ha ez sikerült, akkor mosolyogva tudunk majd lejönni a pályáról – mondta a klub honlapjának Rúben Pinto.

A Puskás Akadémia nem zárta túl acélos mérleggel a felkészülést, Hornyák Zsolt együttese, négy mérkőzésen csak két döntetlenre futotta, kétszer kikaptak a felcsútiak. A keret nagy része egyben maradt, egyelőre egy svájci jobbhátvéd érkezett. Az elő ellenfél ebben az esetben sem tűnik könnyűnek, hiszen a frissen feljutó DVTK otthonában rajtol a PAFC. A miskolciaknál három győzelem és három vereség a nyári mérleg, rengeteg játékos érkezett a napokban is a csapathoz.

Markek Tamás védéseire az új idényben is nagy szükség lesz

Forrás: Török Attila / Nemzeti Sport

– Az elmúlt időszak, még ha voltak is felkészülési meccsek, az edzésekről szólt, úgyhogy már nagyon várjuk a szezonkezdést. Persze nagyon szeretek tréningezni, de hét közben azért gyakorlunk, hogy a hétvégén megmutathassuk a tudásunkat. z edzőmeccsek két döntetlent és két vereséget hoztak, ennél volt már jobb nyári mérlegünk, de tanultunk a hibákból, és remélhetőleg ez már Diósgyőrben látszani fog. A sok távozó dacára remélem, ugyanúgy versenyben leszünk a dobogóért, mint az elmúlt négy évben mindannyiszor. Eddig egy új játékos érkezett, illetve több tehetséges fiatal is felkerült az első csapathoz, s bár van még hátra az átigazolási időszakból, egyelőre akik itt vannak, azoknak kell bizonyítaniuk, hogy valóban érdemesek a kezdőcsapatba kerülésre – nyilatkozott a felcsútiak honlapjának Markek Tamás. – Biztos, hogy lenyűgöző lesz az atmoszféra, a diósgyőri szurkolók általában sokan kilátogatnak a hazai meccsekre és hatalmas támogatást adnak a csapatuknak – ez most sem lesz másképp, főleg mivel két év NB II után ki vannak éhezve az első osztályú mérkőzésekre. A második vonalban elég stabilan lettek bajnokok, jól is játszottak, a nyáron sok új játékost igazoltak, főleg külföldieket, új csapatot kellett építeniük, de akárhogy is, nagyon nehéz mérkőzés vár ránk.

A Puskás Akadémia szombaton 18 órától kezd Miskolcon, míg a Fehérvár FC 20.15-től lép pályára Újpesten.