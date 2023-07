Női pólósaink pár napot szusszanhattak a csoportmérkőzéseket követően, vagyis szusszanhattak volna, ugyanis a szakmai stáb vezetésével kemény munka és felkészülés zajlott a spanyolok elleni negyeddöntőt szem előtt tartva. Volt is min gyakorolni, hiszen Bíró Attila együttese a csoportmérkőzéseket felemás szájízzel zárhatta. Bár sikerült mind a három összecsapást megnyernie a mieinknek, a mutatott játék finoman szólva is akadozott. Kanada ellen elől és hátul is rezgett kicsit a léc, majd Japán ellen a 47 gólos találkozót vívtak a mieink, ugyan a 26 szerzett gól dicséretes, de a 21 kapott nagyon sok. A csoportkör utolsó fordulójában Új-Zéland ellen már picit jobb volt a mutatott kép. Az azóta eltelt pár napban a hollandokkal egy rövidebb, kétkapus edzést tartott a magyar válogatott, míg az amerikaiak ellen éles meccskörülmények között csaptak össze Gardáék. Bár az eredményeket nem hozták nyilvánosságra, Bíró Attila optimistán nyilatkozott az M4 Sportnak.

– Szép lassan készülgettünk a spanyolokból. Az elmúlt napokban már csak ezen volt a fókusz, de már az Új-Zéland elleni meccs napján is. Amit szerettem volna a felkészülésben megvalósítani, azt sikerült. Optimista vagyok, jól néz ki a csapat. Nyugodtak vagyunk, de van bennünk egy egészséges izgatottság – mondta a szövetségi kapitány.