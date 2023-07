Honduras labdarúgó válogatottja közel állt a továbbjutáshoz a CONCACAF Arany-kupán. Utolsó csoportmeccsét nyerte a Vidi középpályását is soraiban tudó közép-amerikai együttes, de miután a vendégként szereplő Katar megverte a csoportelső Mexikót, azonos pontjával és jobb gólkülönbségével megelőzte Hondurast.

Deybi Flores a közép- és észak-amerikai országokat, valamint a karibi térség válogatottjait felvonultató Arany-kupán is nemzeti együttesének meghatározó játékosa volt. A 27 esztendős középpályás a Haiti elleni 2-1-es győzelem alkalmával is fontos tagja volt a kék-fehéreknek, Elis sérülése után a csapatkapitányi karszalagot is ő viselte, 56 passzából 52 sikeres volt, a földön nyolc, a levegőben egy párharcot nyert meg.

A Fehérvár FC szombaton 16.30-kor a horvát bronzérmes Eszék ellen vív felkészülési mérkőzést a horvátországi Muraszentmártonban. Addigra remélhetőleg a Vidi kerete bűvül, Flores mellett Serafimov, Bese, Christensen, Kodro is harcra kész lesz. Kérdés, hogy a sérült Fiola, Hangya, Szabó Levente trióból ki jelentkezik játékra.