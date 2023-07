Alakul folyamatosan a fehérváriak kerete, a klubvezetés célja nem lehet más, mint hogy a továbbra is fiatalokra épülő gárda megismételje a tavalyi bravúros szereplést, azaz bejusson az Erste Liga rájátszásába. Ehhez mérten az elmúlt időszakban több kulcsember is szerződést hosszabbított, elég csak a Hydro Fehérvár AV19-nél is számításba vett Ambrus Csongor és Csollák Márkó duójára gondolni, de az alapemberek közül Dézsi Barnabás, Fekete Alex és Keceli-Mészáros Mátyás maradása is biztató.

Az érkezők oldalán Jan Blaskón kívül még egy Erste Ligás múlttal érkező jégkorongozót is bejelentett a FEHA19. Bogesic Vedran a kék-fehérekhez igazolt. A 22 éves szerb-magyar kettős állampolgárságú játékos a MAC utánpótlásában nevelkedett, majd a 2020/2021-es szezonban már a Debrecen színeiben mutatkozott be az Erste Ligában, első idényében 33 találkozón hét pontot termelt a védő. Jó bemutatkozásának hála a Magyar Jégkorong Szövetség jelölte a legjobb elsőéves felnőtt játékosának díjára (Kósa Kupa) is. Az azóta eltelt időben is a DEAC egyik stabil pontja volt. Az is eldőlt, hogy az elmúlt két évben a FEHA19 alapemberévé vált elhagyja Székesfehérvárt és Debrecenbe igazol. Az orosz bekk 29 mérkőzésen 19 pontot termelt az Erste Liga 2022/2023-as kiírásában.