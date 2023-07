Július közepén robbant a hír, hogy a Volánt az ICEHL döntőjébe vezető Kevin Constantine érvényes szerződése ellenére távozik a kispadról, otthon vállal munkát közel a családjához. A jeges felkészülés kezdete előtt szűk egy hónappal az időzítés finoman fogalmazva sem a legjobb. A szurkolók és a sportág szerelmesei között azonnal elkezdtek repkedni a nevek az új vezetőedzővel kapcsolatban, és nagyon sokan Kiss Dávidot emlegették, aki többek között Constantine mellett is dolgozott másodedzőként a fehérvári kispadon. Végül a klub menedzsmentje is hasonló véleményen volt, az első jelölt Kiss Dávid volt a kispadra.

– Kevin felmondása pont olyan váratlanul ért, mint mindenkit. Nem volt szó arról, hogy ezt ő tudta már korábban, vagy pedzegette májusban, legalábbis nekem nem mondta. Aznap éjszaka tudtam meg, amikor a Viktor is, az éj közepén eléggé meglepett a hír – emlékezett vissza lapunknak Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője. – Először Viktor annyit közölt a telefonban, hogy Kevin elmegy. Először nem is tudtam, hogy csak viccel-e. Ezt követően pedig mondta, hogy az ő fejében én lennék az első számú opció a vezetőedzői posztra. Már ott jeleztem, hogy köszönöm a bizalmat, és megtisztelő a felkérés, és egyben is azt is, hogy vállalom a kihívást. Aznap éjszaka nehezen aludtam el, a feleségemnek először csak annyit mondtam, hogy Kevin elmegy, alig hitte el, hiszen szezon közben a kisfiammal együtt keveset láttak a sok utazás és elemzés miatt. Aztán közöltem vele, hogy jó eséllyel én leszek a vezetőedző, így már mindkettőnk szeméből gyorsan kiment az álom, de természetesen ő is mindenben támogat.

A fiatal magyar edző kinevezése után már csak egy kérdés maradt, hogy ki segíti majd az ő munkáját, mint másodedző. Ez a kérdőjel sem maradt meg sokáig, a korábban már Fehérváron dolgozó Tyler Dietrich segíti majd Kiss munkáját. Ők ketten együtt anno dolgoztak már együtt a fehérvári akadémián, méghozzá sikeresen.

– Andrew Sarauer épp Kevin távozása előtt nem sokkal jelezte, hogy visszavonulna. Kevin döntése után felgyorsultak az események, mivel azt is elmondta, hogy edzősködni szeretne és a klub terveiben is szerepelt, hogy pályafutása befejezése után a stábban kap szerepet, felajánlották neki az másodedzői pozíciót. Közben kapott otthonról is egy ajánlatot, sokáig hezitált, de végül azt fogadta el. Közben Viktor kérdezte, hogy ha tudok neveket, nyugodtan dobjam be. Diego Scandella is megfordult a fejemben, de róla pont már lecsúsztam, aláírt egy másik csapathoz. Tylerre is gondoltam, de ekkor még nem írtam neki. Aztán Kevin bejelentése után másnap ő írt, hogy reméli, megkapom a lehetőséget, elkezdtünk beszélgetni, és mondta, szívesen visszatérne a fehérvári kispadra. Először még csak időszakos közös munka került szóba, de aztán felmerült a teljes szezon is. Az időzítés jó volt neki, Viktor is felvette vele a kapcsolatot, könnyen megszületett az egyezség, hiszen Tyler nagyon szeretett volna visszatérni dolgozni. Olyan ember lett a segítőm, akivel már dolgoztam együtt, jó kapcsolatunk van, érti a hokit, jól látja a dolgokat, az alapokat jó tíz éve még tőle tanultam. Izgatottan várjuk a kezdést. Nagyon remélem, hogy látszódni és érződni fog a csapaton, hogy élvezik, amit csinálnak. Magasan van a léc, szeretnénk ugyanúgy maradandót alkotni, mint amikor korábban együtt dolgoztunk. Ahogy most is, akkor is voltak, akik kételkedtek bennünk, de közösen, kemény munkával rájuk cáfoltunk és megnyertük az EBYSL első kiírását a csapatunkkal. Szerényen és alázatosan szeretnénk végezni a munkánkat, a srácokban pedig szeretnénk fenntartani a jégkorong iránti extázist az egész szezon során.

Közel van a jeges felkészülés rajtja, így a frissen kialakult szakmai stábnak gyorsan kell döntést hoznia akár az edzésmunkát, akár a taktikát illetően. Gyökeres változások nem várhatóak, az alapok rendben vannak, de néhány módosítással saját képére formálja majd a brigádot az új edzői páros.

– Egy hónappal ezelőtt még úgy dolgoztam, ahogy azt a vezetőedző kérte. Most elment, át kell alakítani a programot úgy, hogy kicsit a saját filozófiánkra formáljuk át az egészet. Izgatottan várom a kezdést, de az idő rövidsége miatt gyorsan és jól kell dönteni. Van két hetünk, hogy összerakjunk mindent – mondta a helyzet kapcsán Kiss. – Kevin fantasztikus edző, visszamentünk az alapokig, és talán az első szezonunk ezért is volt olyan jó, mivel helyére tettünk sok olyan elemet, amivel korábban még nem foglalkoztunk eleget. A második idényben nem volt már ebben változás. A taktika alapjait megtartjuk, de néhány változást szeretnék eszközölni majd, illetve a játékosok véleményét is kikérem azzal kapcsolatban, hogy milyen elemek voltak, amelyek akár nehézségeket okoztak, vagy mik voltak, amik tetszettek. Megpróbálom úgy formálni a szabályokat, hogy a játékosainknak több tere legyen a kreativitásra egészen addig, míg ez a szisztémát és a csapatmorált nem sérti. Antti Karhulával nagyon offenzív hokit játszottunk, sok gólt lőttünk, de sokat is kaptunk. Kevinnel védekezőbb hokit mutattunk, nem kaptunk sok gólt, de nem is lőttünk annyit, ez a játék eredményes, de kevésbé közönségszórakoztató volt. Remélem, idén a fegyelmezett védekezés mellett az offenzív játékra is tudunk megint hangsúlyt fektetni.