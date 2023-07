Játékospályafutása alatt bőven megszokhatta, hogy faggatják, azonban most egészen más szemszögből kell véleményt formálnia Juhász Rolandnak. A Fehérvár FC sportigazgatója számára azonban új élményként hatott, hogy a Vidi előző idénybeli visszafogott szerepléséről kellett nyilatkoznia.

- Nehéz tavaszi szezonon vagyunk túl. Nem ehhez voltam hozzászokva, a Vidi kapcsán mindig sikeres idényekről kellett leginkább beszélnünk. Mérkőzésről-mérkőzésre próbáltuk tüzelni a csapatot, hogy elkerüljünk a kieső pozícióról. Az utolsó utáni pillanatig éles maradt a küzdelem. Bízom benne, hogy ebben az idényben és a következő időszakban inkább a sikereket tudjuk majd elemezni - mondta Juhász Roland, aki arról is szót ejtett, nem is biztosan hátrány, hogy most racionális elvek mentén kell alakítani a jövőt. Úgy gondolja, nem jelent hátrányt a tárgyalásoknál, hogy a Fehérvár FC csak a tizedik helyen zárt a 2022/2023-as bajnoki idény végén.

- Más keretek közé került a klub, más lehetőségeink is vannak. De ez nekünk is egy könnyebbség, tudjuk a kereteinket, tisztában vagyunk vele, hogy milyen szezonra kell felkészíteni a csapatot. Azzal tudjuk meggyőzni a leendő játékosokat, hogy mit szeretnénk felépíteni, milyen a jövőképünk. Már a főszponzor távozása előtt megfogalmazódott bennünk, hogy egy fiatalabb, magyarosabb csapatot szeretnénk építeni. Nem érzem azt, hogy nehezebb idecsábítani játékost azért, mert az előző szezon úgy sikerült, ahogy.

Juhász Rolandot nem érte váratlanul, hogy távozott a klubot éveken át támogató főszponzor, a MOL.

Juhász Roland, a Fehérvár FC sportigazgatója

Fotó: Szabó Miklós / Forrás: Nemzeti Sport

- Tudtuk, hogy lejár a szerződés a MOL-lal, engem nem különösebben foglalkoztatott, nekem az a feladatom, hogy a csapatot összerakjam, az edzőnek olyan játékosokat hozzak, akikkel sikeres tud lenni. Nem csak a pályára, de az öltözőbe is karakterek kellenek, hogy jó közösség alakuljon ki. Tudom, hogy a klub anyagi helyzete rendben van, az a cél, hogy augusztus végére sikerre alkalmas, harcra fogható keret alakuljon ki.

A sportigazgató hozzátette, nem végleges még a Vidi kerete.

- Az előző szezon végén egy folyamat csúcsosodott ki. Ki merem mondani, hogy új csapatot kell építeni. Ahol ennyi játékos cserélődik, nagy hiba lenne arról beszélni, hogy újra olyan címekért küzdjön a Vidi, amilyenekért az elmúlt tizenöt évben. Kimondtuk, hogy a bennmaradás a cél, vagy inkább úgy fogalmaznék: egy stabil csapat kialakítása. Nagy kihívás számunkra, főként úgy, hogy sok játékos távozott. Valószínű, hogy lesz érkező, és lehet, hogy távozó is. Az a legfontosabb, hogy egységes keret alakuljon ki. Ha az öltözőben és a pályán olyan játékosokat láthatunk, akik egymásért is tudnak küzdeni, akkor az egészen biztosan eredménnyel párosul majd. Két támadószellemű játékost szeretnénk még igazolni. Hátul mennyiségben és minőségben is jól néz ki a védekezésünk. Előrefelé kell versenyhelyzetet kialakítanunk. Biztos lesz távozó is, vannak piacképes játékosaink, akikért érdeklődnek, van olyan, hogy eljön az az ajánlat, amire mi sem tudunk nemet mondani. Ha lesz távozónk, csakis ebből az okból. De a napjainkat az tölti ki, hogy az érkezőkön dolgozzunk, mert van hiány még a csapaton belül.

Újságírói felvetésre reagálva arról is szót ejtett a sportvezető, hogy nem szenved hátrányt a csapat azért, mert nem utazik edzőtáborba.

- Próbálkoztunk, hogy edzőtábor után nézzünk. Elő is volt készítve, de a lehetőségeinket figyelembe véve inkább úgy gondoltuk, hogy itthon is minden adott ahhoz, hogy a csapat nyugodtan tudjon készülni. Ebben a vezetőedző is partner volt, itt is olyan tempóban és ritmusban tud haladni a csapattal, ahogyan szeretné. Csapatépítő programokkal próbáljuk helyettesíteni az edzőtábor hangulatát, hogy kovácsoljuk a közösséget. A szerdai közös gokartozás is jól sikerült.

Az eddig kölcsönben futballozó Kovács Bence és Zeke Márió tért vissza a nyáron, valamint leigazolta a Vidi Spandler Csabát, Farnck Bambockot és Berki Marcellt.

- Spandler Csaba fontos igazolás volt, a magyar magot erősíti. A pályáról is ismertem őt, és hallottam, hogy a Puskásban is milyen fontos szerepet töltött be az öltözőben. Nem véletlenül válogatott kerettag. Franck Bambockot már régebb óta figyeltük, ő egy májusi projekt része, a középpályát szerettük volna erősíteni. Zeke Máriót már télen szerettük volna visszahozni, de akkor még úgy gondoltuk, hogy fél év kecskeméti szereplés jót tesz neki. Most jött el az idő, hogy meg tudja mutatni Fehérváron, hogy mire képes. Berki Marcell nem feltétlen csak a fiatalszabály miatt érkezett, hanem hogy lehetőséget adjunk a sikerre éhes fiataloknak.