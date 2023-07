Új-Zéland – Magyarország 5-23 (3-6, 0-3, 2-9, 0-5)

Gólok: Houghton, Doyle 2-2, Shorter-Robinson, ill. Szilágyi 5, Parkes 4, Leimeter 3, Vályi, Keszthelyi, Gurisatti, Rybanska, Hajdú 2-2, Mahieu.

A csoportkör utolsó fordulója előtt az volt az egyik legnagyobb kérdés, hogy a Bíró Attila vezette szakmai stábnak sikerül-e összerántania a magyarok védekezését, ami az első két fordulóban finoman szólva is hellyel-közzel működött csak, érdekesség, hogy Új-Zéland két góllal kevesebbet kapott két találkozó alatt, mint a mieink, akik vezették a csoportot. A keretbe visszatért a két dunaújvárosi játékos, Garda Krisztina és Mahieu Geraldine is.

Az első gól Magyari kapujában landolt, de ekkor vezetett először és utoljára az ellenfél, Keszthelyi gyorsan egyenlített, majd pár perc leforgása alatt már 5-1-et mutatott az eredményjelző. Aztán Új-Zéland egy fórból és egy büntetőből szépített, az első nyolc percet 6-3-mal zárták a felek.

A második negyed kevésbé volt ilyen gólgazdag, szerencsére az elmúlt két mérkőzéshez képest a védekezés ezúttal jobban működött, Parkes kettőt, Szilágyi egyet tett a közösbe, így a félidőben kényelmes, 9-3-as előnnyel vonulhatott a magyar válogatott.

A fordulást követően ismét kiszakadt a gólzsák, Szilágyi hármat, Gurisatti kettőt is vállalt, a túloldalon Magyari, és az időközben beállt Neszmély egy-egy találatot kapott csak, az előny tovább nőtt, magabiztosan játszott a magyar válogatott. Az utolsó játékrészben sem vette le a gázról a lábát Bíró Attila gárdája, az új-zélandiak elfáradtak, a mieink ötöt vágtak ebben a nyolc percben, a vége 23-5 lett, Magyarország veretlenül, csoportelsőként jutott be a hétfői negyeddöntőbe.

– A védekezésen volt a hangsúly, sikerült is rendezni a sorokat, de ez a meccs ebből a szempontból kevésbé mérvadó, mint ahogy a japánok elleni sem volt az – ahhoz, hogy a spanyolok ellen teljesen készen álljunk, minőségi ellenfelekkel kell meccselnünk. Sikerült leszervezni egy-egy kétkaput a hollandokkal és az amerikaiakkal a következő napokra, ezeket várom, ezeken tudom lemérni, mennyire állt össze valóban a védekezés. A mai mérkőzésen látszott, hogy az új-zélandi vízilabda azért közelebb áll az európai stílushoz, ez az eredményben is visszaköszönt. Az kevésbé tetszett, hogy a legkisebb bökdösésre kiállítást fújtak, én értem, hogy így lehet bizonyos mértékig meggátolni a nagyobb különbség kialakulását, csak minket nem készít fel a negyeddöntőre, mert ugyanezzel a felfogással a spanyolok ellen 25-25 kiállítást kéne ítélniük. Mindegy, most a következő gyakorlások a legfontosabbak, hogy elérjük a csúcsformánkat – értékelt a szövetség honlapjának Bíró Attila.