A 28 éves magyar hátvéd kezdőként kapott szerepet a szombati mérkőzésen, ahol az elejétől nagy harcban volt az olasz válogatottban is számításba vett Nicolo Zanioloval. Kettejük között több parázs összecsapás is volt a találkozó ideje alatt, a média pedig kissé talán túlságosan is kiemelt egy jelenetet, ahol „összekapott” a két labdarúgó. A mérkőzés hevében persze ilyen megeshet, rossz viszonynak azonban nyoma sem volt a lefújás után.

– Nem csak fiatal játékosainknak, de nekünk rutinosabbaknak is egy olyan élményt adott, melyből sokat profitálhatunk. A játék képe visszajelzés volt mindannyiunk számára, hogy jó irányba megyünk. Bízom benne, hogy ez a bajnokikon is visszaköszön majd. Sok emlékezetes csatát vívtam már remek támadók ellen, ám a Nicolo Zanioloval való találkozásom mindent visz. A meccs előtt átfutott az agyamon, hogy vajon miként fog azonosulni az olasz válogatott csatár egy másodosztályú magyar csapat játékosaihoz, ám amint elkezdődött a meccs, már nem volt időm ezen gondolkodni. Ezer fokon égett, nagyon tudta, érezte, mikor, merre kell futnia. A test test elleni küzdelem nem tetszett neki, de ő ugyan úgy visszafogott, rúgott, ahogy én is próbáltam őt megállítani. Tudom, hogy a bulvárban felkapták az egyik összecsapásunkat, de egyetlen durva ütközésünk sem volt, ilyen párharc tizenkettő egy tucat a bajnokikon. Soha nem gondoltam korábban, hogy engem egyszer egy 109-szeres belga válogatott fog felsegíteni a földről, de Dries Mertens úgy jött oda hozzánk, és nyugtatott mindkettőnket, mintha tucatnyi alkalommal találkoztunk volna – elevenítette fel Karacs Dániel a mérkőzést a csákváriak honlapjának, majd kiderült, a két játékos mérkőzés utáni találkozását az olasz kezdeményezte. – Talán engem lepett meg legjobban, hogy odajött hozzám a lefújást követően. Elmondta, hogy a meccs az más, ő ott nem ismer kegyelmet, de utána már nincs harag. Jót dumáltunk, s mikor megtudta, hogy van egy hatéves kisfiam, még egy Galata-ereklyét is küldött neki.