A tavalyi, lengyel élvonalbeli bajnokságban az utolsó fordulóban, a Cracovia Kraków elleni, idegenbeli, 3-0-s vereség miatt az élvonaltól – egyetlen pont differenciával - búcsúzó Wisla Plock volt az ellenfele a Puskás Akadémia együttesének az első, nyári felkészülési mérkőzésen, a Pancho Arénában. A lengyel vendégek a szintén szebb napokat megélt Lechia Gdansk, valamint a Miedz Legnica gárdájával, hármasban búcsúztak az első vonaltól, mivel márciusban adták át impozáns, 15 ezres arénájukat, ki is adták a jelszót, az azonnali visszajutást. A második vonal küzdelmeit idegenben kezdik a Podbeskidzie Bielsko Biala ellen.

A PAFC elleni derbi nyitott kapus volt, ugyanakkor nem sajtónyilvános, a házigazdák az elmúlt idényben más utat jártak be, mint a lengyel vendégek, ők egyetlen ponttal maradtak le a nemzetközi kupaindulásról, a DVSC 54 pontot gyűjtött, a Felcsút 53-at, a hajdúságiak indulhatnak az UEFA Európa Konferencia Ligában.

A házigazdák Markek – Batik, Colley, Slagveer, Golla, Favorov, Umathum, Ormonde-Ottewill, Dusinszki, Gazdag V., Farkas B. összetételben kezdtek, csereként Tóth B. (kapus), Bartolec, Posztobányi, Szolnoki, Stronati, Kocsis D., Kern, Plsek, Jablonszkij, Oszadcsij, Komáromi és Puljic kapott bizalmat. Gyors gólváltással kezdődött az összecsapás, Lamin Colley már a 8. percben megszerezte a vezetést, a plockiak sem tétlenkedtek, egy perc elteltével a csapatkapitány, Lukasz Sekulski révén egalizáltak. A legközelebbi helyzetre az első félidő derekáig, a 23. percig kellett várni, Luciano Slagveer pontos beadását Gazdag Vajk az öt és feles sarkáról fejelte Krzysztof Kaminski kezébe. A túloldalon Markek Tamásnak is akadt dolga, a hálóőrnek előbb lábbal, majd kézzel kellett ziccert hárítania. A túloldalon Wojciech Golla is fejelhetett volna gólt honfitársainak, majd Dusinszki Szabolcs lövését hatástalanította a plockiak kapusa, később Colley is komoly lehetőséget puskázott el. Kimondottan izgalmas első félidőt láthattak az összecsapásra kilátogató drukkerek.

Fotó: Horog László / FMH

Nem okozott meglepetést, hogy a szünetben teljes sorcserét hajtott végre Hornyák Zsolt, de a játék képe nem változott, továbbra is a vendéglátók birtokolták többet a labdát, a lengyelek pedig gyors kontrákkal igyekeztek eljutni a hazai kapuig, nem sok sikerrel. A 73. percben formás támadás végén Jakov Puljic került ígéretes helyzetbe, de addig igazítgatta a labdát, amíg a vendégek védelme tisztázott. A Puskás Akadémia barátságos döntetlennel indította az új évadot.

Nemzetközi felkészülési mérkőzés, Felcsút, Pancho Aréna

Puskás Akadémia FC–Wisla Plock 1–1 (1–1)

Gólszerző: Colley (8.), illetve Sekulski (9.)