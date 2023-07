A MÁV Előre SC női csapata meghosszabbította Extraligás tagságát, ám nagy valószínűséggel nem szeretnék a vezetők mindezt az új idényben az utolsó pillanatra hagyni, sőt a hírek szerint sokkal merészebb álmaik vannak. Ennek megfelelően szinte teljesen kicserélődött a gárda összetétele. Még tavasszal kapta meg a lehetőséget a kispadon a lengyel Lukasz Przybylak, akivel lényegében kiharcolta a csapat a bennmaradást, hozzá csatlakozott a nyár folyamán két honfitársa, Karolina Bednarek erőnléti edző, fizioterapeuta, segédedző, valamint Michal Szpak statisztikus és segédedző, míg Borsi Andrea mentálhigiéniai tréner és Vollár Judit sportmasszőr továbbra is a folytatja a munkát a lányok mellett.

Először néhány szóban a távozókról: Szilágyi Nárcisz és Borostyán Fanni, továbbá Csabai Szonja és Kiss Luca is eligazolt a MÁV Előrétől. Az idegenlégiósok közül az amerikai Anne Ertz, a kanadai Haley Gilfillan, a szerb Natasa Narancsics, a lett Elvita Dolotova és a fehérorosz Diana Karnyitskaja sem röplabdázik a következő szezonban a királyok városában.

Továbbra is számít a klub a saját nevelésű Kovács Evelin és Szabó Lilianna játékára, mindkét tehetség meghosszabbította szerződését. Kovács immár lassan másfél évtizede játszik az egyesületben.

- Már tizennégy éve játszhatok ennél a klubnál. Úgy érzem, az előző szezonban nagyon sokat fejlődtem egyénileg és csapatszinten is. A következő idényben is arra törekszem, hogy minél inkább előre lépjen a játéktudásom, hogy ezzel is segítségére legyek a csapatnak. – emelte ki a liberó.

Rajtuk kívül idén is találkozhatnak majd a szurkolók a négyesütő Tóth Jázminnal, valamint az átló Maia Dvoracekkel, akik a következő szezonban is a fehérváriak színeiben szerepelnek.

Ahogy a távozók, úgy az érkezők névsora sem tűnik rövidnek. Talán a nyári „uborkaszezon” egyik legnagyobb szenzációja volt, hogy gyermeke születése után a MÁV Előrében folytatja igen gazdag pályafutását Király-Tálas Zsuzsanna. A 130-szoros válogatott, 2015-ben Európa-liga-győztes és Európa-bajnoki résztvevő több év távollét után ismét játékosként segítheti a csapatot. Mint arra sokan emlékezhetnek, tavaly ősszel tért vissza a klubhoz, de akkor, gyermeke születését megelőzően még a gárda másodedzőjeként kapcsolódott be a munkába.

- A játék nagyon-nagyon hiányzik, főleg azért, mert a háttérben nagyon sokat dolgoztam és rájöttem, mennyivel egyszerűbb a pályán teljesíteni. Olyan stáb lesz mögöttem, illetve a csapat mögött, amely profin fogja tudni koordinálni akár az én visszatérésem, akár az együttes kondícióját és rehabilitációját. Bízom benne, hogy minden rendben lesz a fizikális részt nézve, mert úgy gondolom, a technikai dolgokkal nem lehet gond több, mint tíz év profi sport után. Jelenleg is külön dolgozom, mindig konzultálok az erőnléti edzővel és lépésről lépésre építem magam. – mondta a rutinos feladó.

A fehérvári röplabdát jól ismerők számára ugyancsak kellemes meglepetés lehet, hogy Király-Tálas mellett visszatért az Európa-liga-győztes, Eb-résztvevő, magyar bajnok és kupagyőztes Vacsi Evelin is nevelő egyesületéhez. A 29 éves center 2011-ben távozott, azóta játszott a BSE, a Vasas, a Nyíregyháza, a Kaposvár, a Haladás és a Balatonfüred csapataiban.

- Úgy gondolom, a csapat is szépen formálódik, többüket ismerem, akár már játszottunk együtt, ami nagy előny lehet a közösség szempontjából és a pályán való együttműködés miatt egyaránt. Célom mindig a legjobb teljesítményt nyújtani és segíteni a csapatomnak a pályán és pályán kívül. Remélem, sok röplabda szerető kilátogat majd a mérkőzéseinkre, mi pedig igyekszünk minél jobb teljesítménnyel meghálálni ezt. – tette hozzá Vacsi.

A további érkezők névsora is igen veretesnek tűnik. Agata Michalewicz Lengyelországban nevelkedett, majd Magyarország előtt Németországban is játszott. A 25 esztendős, 181 cm-es játékos alapemberként vette ki a részét a Balatonfüredi Szent Benedek Röplabda Akadémia előző idényben nyert bronzérméből.

Az utóbbi két évben a Vasas Óbudát erősítő, 25 éves Vezsenyi Adrienn személyében magyar válogatott, Eb- és BL-rutinnal rendelkező játékos szerződött a MÁV Előréhez.

- A több játéklehetőség reményében igazoltam Fehérvárra. Keresem azt a helyet, ahol a kemény edzés munkáért cserébe pályán eltöltött percek járnak. Sokat beszélgettem a vezetőedzővel, és nagyon szimpatikusak voltak az elképzelései, céljai rövid,- illetve hosszú távon. – tájékoztatta a szurkolókat csapata honlapján az feladóátló.

Király-Tálas, valamint Vacsi mellett a legutóbb a Balatonfüreddel bronzérmet szerző Orosz Bianka is újra kék-fehérbe öltözik, aki 2020 után térhet vissza.

Massiel Matos is a MÁV Előre SC-Foxconn játékosa lesz a 2023/2024-es idényben. A Dominikai Köztársaságban született szélső ütő játszik Magyarországon. A 25 éves és 188 cm magas játékos a legutóbbi szezont a francia Levallois Sporting Club-nál töltötte, de korábban játszott Spanyolországban, Olaszországban és az Amerikai Egyesült Államokban is.

Az idei arany Európa-liga-döntőben is érdekelt Linda Andersson szintén Fehérváron folytatja pályafutását. A 25 éves, 187 cm magas svéd center Finnországban bajnok és kupagyőztes, hazájában kupagyőztes volt korábban, míg a svéd nemzeti csapattal nyert ezüst Európa-ligát és negyeddöntőbe jutott Európa-bajnokságon.

Az MTK Budapesttől érkezett az U21-ben, U20-ban és U19-ben is magyar bajnoki elsőséggel büszkélkedő Tarr Hajnalka. A 18 esztendős négyesütő emellett az U18-as és az U19-es magyar válogatottban is szerepelt, utóbbival ráadásul három hete ezüstérmet nyert egy szlovéniai MEVZA-tornán.

A 22 esztendős horvát Josipa Markovic szélső ütő először játszik hazáján kívül. Markovic pályafutását Zadarban kezdte, majd a Mladosthoz igazolt. A 184 cm magas játékos tagja a horvát női válogatottnak, amellyel készül a Challenger Cup-ra és az Európa-bajnokságra.

Végül, de nem utolsó sorban még egy igazi ász következik a sorban. Közel egy évtized után hazatért Pallag Ágnes. A 29 éves békéscsabai nevelésű szélső ütő 2014-ben igazolt külföldre, azóta Finnországban, Belgiumban, Franciaországban és legutóbb Németországban játszott, és tíz idény után tér vissza Magyarországra. 2012-ben mutatkozott be a válogatottban, amelytől – 88 mérkőzés után – a 2021-es Európa-bajnokság után vonult vissza.