Trabzonspor - Fehérvár FC 2-2 (1-1)

Brdo, vezette: David Smajc (Uros Beton, Matej Zunic)

Trabzonspor: Taha - Türkmen, Visca, Ömür, Bakasetas, Elmalı, Maxi Gomez, Haspolat, Benkovics, Asan, Orsic. Vezetőedző: Nenad Bjelica

Fehérvár FC: Kovács D. (Rockov, 60.) - Csongvai (Bese, 60.), Larsen, Spandler, Zeke - Rúben Pinto (Pető, 76.), Christensen (Bambock, a szünetben) - Kastrati, Houri, Schön (Kovács B., 80.) - Kodro (Berki, 60.). Vezetőedző: Bartosz Grzelak

Gól: Maxi Gomes (10.), Enis Bardhi (75.) ill. Csongvai (37.), Kodro (57.)

A Trabzonspor szögletei veszélyesek voltak

Fotó: TOTH ELLA / Forrás: fehervarfc.hu

Miután edzőtáborba idén nyáron nem vonul a Fehérvár FC, különleges jelentőséggel bírnak az olyan háromnapos kiruccanások, mint amit ezen a hétvégén tettek a Vidi játékosai. Pénteken kora délután érkezett a szlovéniai Kranjba a csapat, majd a szállás elfoglalását követően levezényelt egy edzést Bartosz Grzelak.

Szombat délután aztán a Nemzeti Futball Központban, Brdoban a hétszeres török bajnok, legutóbb hatodik helyen zárt Trabzonsporral csapott össze a Vidi. A fehérváriak vezetőedzője még mindig nem tud a teljes kerettel sáfárkodni, Fiola Attila, Dárdai Palkó és Szabó Levente korábbi sérülésük után otthon maradtak, Székesfehérváron végzik a rehabilitációt, Katona Mátyás pedig kisebb bokasérülés miatt hiányzott. Ugyanakkor Deybi Flores igazoltan volt még távol, az Arany Kupán való szereplését követően szabadságát töltötte a hétvégén.

A 2022-ben még bajnoki címet ünneplő törökök kezdtek jobban, a 10. percben vezetést is szereztek. Az első szöglet veszélyesen szállt középre, ahonnan a lecsorgó labdát nem sikerült kitessékelni, Maxi Gomes pedig közelről kotort a bal alsóba, 1-0. A folytatásban is a Vidi becsült keretértékének tízszeresével rendelkező törökök domináltak, de már inkább mezőnyben folyt a játék. Igaz, Serkan Asan éles szögből a felsőlécre vágta a labdát, majd a 37. percben a Vidi tett arról, hogy ne legyen egyhangú a találkozó: Kodro szerzett labdát a tizenhatos előtt, Csongvai Áron elé gurított, aki egy igazítás után 20 méterről jobbal lőtte ki a jobb alsó sarkot, 1-1. A szünet előtt Bakasetas 16 méteres kapáslövése alig kerülte el a keresztlécet, az igazi fordulat aztán a fordulást követően jött.

Zeke Márió végigjátszotta a meccset a védelem bal oldalán

Fotó: TOTH ELLA / Forrás: fehervarfc.hu

Kiegyenlített játék csordogált, az 57. minutumban azonban Kastrati gondolt egyet, s megindult, a sprint végén a balján, középen érkező Hourihoz továbbított, aki estében Kenan Kodrónak tolta tovább, a bosnyák csatár pedig 11 méterről szépen helyezett félmagasan a hálóba, 1-2. A találatot követően frissített Bartosz Grzelak, a kapus mellett a két gólszerzőt is lehozta, így juthatott szóhoz nevelőegyesületében az RB Salzburgtól hazacsábított fiatal támadó, Berki Marcell is. A törökök is számos helyen változtattak, s a 75. percben éppen a csereként beállt, korábban Újpesten is futballozó Enis Bardhi tekert Rockov szemmel verése mellett a kapu hosszú oldalába egy 17 méteres szabadrúgást, 2-2. Fölényben futballozott a Trabzon, a vége előtt három perccel fordíthatott is volna, azonban miután Umut Bozok átemelte a labdát Rockovon, az egyiptomi válogatott Mahmoud Trezeguet harminc centiről az üres kapu mellé pöccintett.

Maradt a 2-2-es döntetlen, ami figyelemreméltó eredmény a Viditől a bajnoki rajt előtt két héttel.