Múlt pénteken a szlovák másodosztályban dobogós Komárno FC verte 3-1-re a Fe­jér vármegyeieket, szerdán délelőtt pedig az NB III.-as Tatabánya bizonyult jobbnak a vértesaljaiaknál. A hétközi, előkészületi derbin a vendégek az első játékrész elején büntetőt hibáztak – Pécsi Ármin védett bravúrral –, majd a ha­zaiak domináltak, helyzeteik is akadtak, de gólt nem sikerült szerezniük. Pedig akadt lehetőség Szakály Dénes, Karacs, László, Tamás és Nagy Zoárd előtt is, azonban a befejezésbe hiba csúszott, a Tatabánya végül 1-0-ra nyert.

– A srácok keményen dolgoznak, az edzőmeccsek legnagyobb feladata a gyakorlás, valamint az, hogy lássuk a hibákat – mondja Tóth Balázs vezetőedző. – Elkerülhető találatokat értek el a riválisok egyéni hibáink nyomán. Ez nem újdonság, korábban is megesett, hogy úgy szenvedtünk vereséget, hogy az ellenfél gyakorlatilag helyzetbe sem került. Jó ellenfél volt a Tatabánya, más stílusban futballozott, mint a tavalyi szezonban az NB II.-es együttesek. Kaptunk egy tizenegyest, amit Pécsi remekül védett, aztán pechesen összehoztunk egy gólt, a rivális – az elhibázott büntető kivételével – kapura sem lőtt. Ebből következően a védekezéssel sem lehetek elégedetlen, bár bőven van mit javítani, ahogy támadásban is. Rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, de ezeket elrontottuk. Ha elrontjuk a ziccereket, az könnyen megbosszulja magát. A felkészülés során az eredmények nem elsődlegesek, de fontosak, remélem, rövidesen megszerezzük első győzelmünket.

Szombaton 10 órakor az NB III.-as – az NB II.-es osztályozón a bravúros, idegenbeli siker után hazai pályán buktak el a Kozármisleny ellen – Iváncsa KSE vendégei a csákváriak. Aztán idegenben találkoznak a Kazincbarcikával, később egy szerb, alacsonyabb osztályú gárdát fogadnak. Majd jön a bajnoki nyitány itthon, a nemrégiben alászálló Budapesti Honvéd ellen.