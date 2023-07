A keretben ott volt a DFVE két játékosa, Garda Krisztina és Mahieu Geraldine is. Előbbi jó védekezéssel nyitott, majd az első magyar gól sem várattatott sokat magára, Vályi gólját videózás után adták meg, majd kisvártatva Máté is beköszönt, igaz ezt a szituációt is visszanézték a bírók. Lemay-Lavoie szerezte Kanada első gólját, de Keszthelyi gyorsan válaszolt, később bár 3-3 is volt az állás, a mieink a negyed végén megrázták magukat. Két emberelőnyből talált be Bíró Attila együttese, Keszthelyi és Gurisatti volt eredményes, 5-3.

A gólgazdag első negyedet követően a kapufa segítette ki a mieinket egy kanadai ötméteresnél, aztán Magyari védett egyet, a túloldalon Gurisatti büntetett, egy megúszást követően a kapus csak beleérni tudott a közeli próbálkozásba, 6-3. A második büntetőt már értékesítette Kanada, Browne volt a biztos végrehajtó. Akadozott Magyarország támadójátéka ebben a nyolc percben, Garda és Szilágyi kísérlete is kimaradt. A végén Keszthelyi és Crevier is megmozgatta a hálókat, a félidőre 7-5-ös állással fordultak a felek.

Kimaradt helyzetekkel startolt el a harmadik negyed, majd ismét egy büntető törte meg a jeget, Mahieu harcolt ki egy ötméterest, Keszthelyi pedig kíméletlen végrehajtónak bizonyult, 8-5. Magyar kapufákat követően Lemay-Lavoie úszott meg és használta ki a ziccert, 8-6. Megint nem ment a mieinknek támadásban, Browne pedig közelebb lőtte az ővéit, 8-7.

A negyedik negyed eleje sem volt túl kecsegtető, ráadásul Keszthelyit végleges cserével ki is állították a játékvezetők, a legeredményesebb játékosát veszítette el ezzel a magyar válogatott. Fontos emberhátrány következett, ezt megoldotta Bíró Attila gárdája, majd a túloldalon időkérést követően fórban próbálkozhattak a mieink, Garda pedig kíméletlenül bebombázta a kapuba, 9-7. Leimeter tett hozzá még egyet, de La Roche megint kettőre csökkentette a két csapat közötti különbséget, majd McKelveykinr egyre faragta azt, 10-9. Egy perccel a vége előtt Szilágyi a bal aslót kibombázta, Paul azonban ismét izgalmassá tette a végjátékot, de zárósípszó pillanatában magyar sikert mutatott az eredményjelző, 11-10.

Magyarország – Kanada 11-10 (5-3, 2-2, 1-2, 3-3)