– Muhi, Mohács után most a Groupama Aréna következett. Néztem a meccset és úgy nézett ki, hogy a feröeri villanyszerelők, pékek és hentesek voltak a profik, azok, akik délután ötig vagy hatig dolgoztak, aztán edzettek, utána elmentek egy kicsit Dániába felkészülni, majd pedig ide jöttek Budapestre és megverték a Ferencvárost. Ilyen nincs – akadt ki Kű Lajos a FEOL kérdésére még napokkal a háromgólos vereséggel végződött mérkőzés után is.

– Mi történhetett a Fradival?

– Voltak előjelek, mert ha visszatekintünk a bajnokság utolsó mérkőzéseire, a vereségekre, azt láttuk, hogy mintha kicsúszott volna az edző kezéből a csapat, képtelen volt a játékosokat motiválni. Márpedig a Ferencvárosnak, a magyar labdarúgás Nemzeti Színházának minden körülmények között ki kell tudni szolgálnia a világ egyik legcsodálatosabb szurkolótáborát. A játékosok azt hitték, hogy ha már megnyerték a bajnokságot, azzal minden el lett intézve, legalábbis én így gondolom. Már a tavasz katasztrofális lett, részint annak köszönhetően, hogy nem a várakozásoknak megfelelően sikerültek az átigazolások. Meggyengült az együttes. Dibusz Dénes rendkívül korrekt módon nyilatkozott, amikor azt mondta, hogy a Kí Klaskvik mindkét mérkőzésen jobb volt és megérdemelten győzött. Nem véletlenül történt az, amit láttunk.

– Mit szól ahhoz, ahogyan a közönség fogadta azt, amit látott?

– A legnagyobb elismerésem feléjük, mert megtapsolták a feröerieket és hátat fordítottak a fradistáknak. Ez a szurkolótábor a világ egyik legjobbja, és ha ilyet tett, az nem ok nélküli volt: hiszen sétálgattak a ferencvárosi játékosok a pályán. Mintha a Váci utcában lettek volna, ott lehet, a stadionban nem. Több száz szurkoló már a szünetben hazaindult. Emlékszem arra, amikor a japánok Atlantában, az 1996-os olimpián két perc alatt két gólt rúgtak nekünk, és hiába vezettünk 2-1-re, kikaptunk 3-2.-re. Ezt a meccset ugyanígy meg lehetett volna fordítani, a második félidő elején rúgni egy gólt, a vendégek abban a pillanatban összerezzennek és a 22 ezer ember meghajtotta volna a csapatot. Én arra gondoltam a szünetben, hogy a 3-3 mindenképpen összejöhet, aztán a hosszabbításban, némi önbizalommal legrosszabb esetben is tizenegyesekkel tovább jutunk.

– Ön is kirúgta volna az edzőt?

– Természetesen, kapásból. Ezzel együtt meg kell jegyezzem, rendkívül korrekt volt, amikor azt nyilatkozta, hogy egyetlen játékos se hibás, ő állította össze és készítette fel a csapatot, ő cserélt úgy, ahogy, egyedül ő a felelős mindenért, nem kell keresni a játékvezetőt vagy a játékosokat. Csak azt felejtette el hozzátenni, hogy azonnal lemond. Ezt nem mondta, csak annyit, hogy alszik rá egyet. De még ilyet is ritkán hallani magyar pályákon, elég csak a fehérvári csapat edzőjére emlékezni, engem a nevetőgörcs rángatott attól, amiket mondott a Vasas elleni mérkőzés után. Hogy zavarta őket a nyomás – hát miket beszélt? Ugyanolyan kerettel, amelyik korábban a bajnoki címért küzdött, majdnem kiestek. Hülyének nézi a világot? De zárójel bezárva. A Ferencváros edzője legalább elismerte, hogy egyedül ő a hibás.

Kű Lajos a Fradi Híradó címlapján 1972-ben

Fotó: Tihanyi Tamás / FMH

– Mitől volt ennyivel jobb a feröeri csapat?

– Küzdöttek minden labdáért, bedobták magukat fejjel, lábbal, mindennel védték a kapujukat. És még valamit: egy ideig állítólag az még így fog menni, hogy a labdarúgást gólra játsszák, ők pedig hármat rúgtak, mi egyet se.

– Ezzel a kerettel a Fradi feltámadhat?

– Egyelőre nem sokat látok ebből. Feltételezhetjük, hogy aki korábban gólkirály volt, az előbb-utóbb újra megtalálja a góllövő cipőjét, de ne feledjük el, az a jó versenyző, aki akkor hozza a legjobb formáját, amikor a legnagyobb a tét. Mennyire ismeri az atlétikát?

– Atlétizáltam valamikor…

– Na, akkor tudja, hogy volt egy Kulcsár Gergely nevű gerelyhajítónk. Soha nem lett olimpiai bajnok, „csak” olimpiai ezüst és bronzérmes, de róla lehetett volna mintázni a megbízhatóság szobrát. Kétszer is ő vitte a magyar csapat zászlaját az ötkarikás játékokon. Hozta, amit kellett, 78 és 85 között dobált, de azt mindig, és az olimpiákon dobta túl az egyéni legjobbját. Aztán volt egy Paragink, aki kidobta Csepelen a gerelyt a stadionból, Moszkvában pedig kiesett a selejtezőknél. De nézzük a Czibort! Az olimpiai és világbajnoki döntőn, minden nagy meccsen rúgott gólt! Puskás szintén, még 35 éves korában is.

– A Ferencváros vezetése helyesen döntött a mérkőzés után?

– A szurkolók hatására azonnal tudták, lépniük kell. Olyan légkörben, amikor egy stadion ordítja, hogy „Viszontlátásra!”, nem lehet tovább dolgozni. Ilyen katasztrófa nem fordulhat elő, mindenkit le kellett volna cserélnie az edzőnek, akit lehet, amikor látja, hogy sétálgatnak a játékosok. Meg se támadtuk őket, nem létezett akaraterő a világ legjobb közönsége előtt. Ha a mieink elkezdenek hajtani a második félidőben, hogy a feröeriek érezzék, nem otthon játszanak, lehetett volna földindulás, akár 6-3 is. Miért ne lehetett volna?

– Ismer valakit a feröeriek közül személyesen?

– Érdekes az élet. A magyar kapusedző, Turi Géza Zalaegerszegen játszott korábban, de itt lakott Bodajkon egy időben, innen indult el. Felhívott, amikor még Belgiumban éltem, hogy keressek neki egy belga csapatot. Már akkor is ott játszott a feröerieknél. Küldött nekem egy videót, a felvételen egy angol csapattal mérkőztek, és igen jó benyomást tett. De nem tudtam csapatot szerezni neki, mert szép számmal akadtak akkoriban kapusok a belga bajnokságban. Jó volt viszontlátni őt a feröeriek között és le a kalappal a szurkolóink előtt, mert megtapsolták őket. Sőt, még olléztak is, amikor a vendégeknél járt a labda: nem emlékszem, hogy történt volna ilyen a Fradi pályán. Amikor edzőként dolgoztam, nálam lehetett veszíteni, rosszul játszani, de aki nem küzdött, nem ment bele a párharcokba, azt a huszadik percben lerántottam a pályáról. Most is ezt kellett volna tenni. Egy semleges néző azt látta, hogy egy profi csapat minden négyzetcentiméterért küzd, és még mellette rúg három gól, kialakít még egyszer annyi helyzetet. Az első meccs után azt mondtam, soha nem láttam még annyira jól játszó feröeri csapatot, mint akkor. De azért erre nem számítottam, erre az óriási csalódásra.