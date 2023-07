A fehérvári teniszezők hétfőn délben tartottak sajtótájékoztatót a Kiskút úton található, impozáns teniszcentrumban, majd edzettek, aztán kisbuszra szálltak és elindultak Szegedre. A Tisza-parti városban lépnek pályára kedden, 11-kor, a házigazdák ellen, szerdán pedig Fehérváron fogadják a Debrecent a hat csapatot magában foglaló legmagasabb osztályban, utóbbi eseménynek lesz nagyobb tétje. Amennyiben minden akadályt leküzdenek – erre meg is van minden esélyük -, csütörtökön és pénteken is bizonyíthatnak, a másik ágról érkező ellenfelekkel szemben.

A hajdúságiak elleni összecsapások szerdán, szintén 11 órakor kezdődnek a Kiskút Tenisz Klubban, természetesen szabadtéren. A rendkívüli hőség miatt a lányoknak nem lesz könnyű dolga, de állítják, mindannyian alkalmazkodnak majd a különleges körülményekhez.

A fehérváriak az alapítás évében azonnal bajnoki címet nyertek, 2017-ben, azóta ezüstöket és bronzokat gyűjtöttek, tavaly a 4. helyen zárták a Szuperligát. A klub elnöke, Viszló Csaba azt mondta, úgy érzi, az idei együttes van annyira erős, hogy megszerezze a legfényesebb medáliát.

- Székesfehérvár nem véletlenül a Bajnokok Városa, az idei évben nem sikerült aranyérmet szerezni egyetlen csapatsportágban sem, nagyszerű ezüstök születtek. Nagyon remélem, mi megszerezzük az aranyat.

Balról Stollár Fanny, Kiss Amarissa és Badics Mila

Fotó: Horog László / FMH

A csapatot erősítő Badics Mila a sajtótájékoztatón közölte, jó formában várja az elkövetkező napok viadalait. Napi két órát tréningezik, hetente öt alkalommal, mentálisan és fizikálisan is sokat vár magától, valamint természetesen a társaitól. A nemrégiben szerződtetett Stollár Fanny szerint valós az esély a végső győzelemre, ugyanis a csapat erős és egységes. A tavasszal sérüléssel bajlódott, azonban ez már a múlté, azóta jó formába lendült, tornát is nyert a közelmúltban. Húsz esztendős társa, Kiss Amarissa ezúttal lép pályára először a Szuperligában, úgy érzi, társaival becsületesen felkészültek, meggyőződése, versenyben lesznek az aranyért.

A város sportot is felügyelő alpolgármestere, Mészáros Attila elmondta, Székesfehérvár büszke minden sportolójára, akkor is, ha nem nyer. De természetesen a siker fontos, a teniszezők esetében is. „Nagyon örülnénk az újabb aranyéremnek, ami évekkel ezelőtt már a Kiskút sportolóihoz került. A lányoknak kitartást és sok sikert kívánok a rekkenő hőségben vívandó összecsapásokon. Nagyon remélem, szerdán sokan kijönnek a fehérvári teniszcentrumba és szurkolnak a lányoknak. Az egyesület tulajdonosának és elnökének, Viszló Csabának nagy köszönet jár, ugyanis évekkel ezelőtt felkarolta a teniszt, az élsport és a tömegsport tekintetében is, nagy öröm, hogy remek környezetben fogadhatjuk az ország legjobb csapatait. A keddi, alföldi, valamint a szerdai, koronázóvárosi események után csütörtökön és pénteken a végjátékra kerül sor, a fővárosban, remélem, ott is érdekeltek lesznek a Fejér vármegyeiek.”

Viszló Csaba hozzátette, a hölgyek mellett a fiúk is megtették a magukét, a döntően fehérváriak alkotta férfi együttes másfél héttel ezelőtt második lett az első ligában, tehát rájuk sem lehet panasz. A lányoknál a már említett Stollár Fanny, Badics Mila és Kiss Amarissa mellett Molnár Kitti, a fehérvári nevelésű Teker Lotti, Szabó Lora és a Farkaslaki-Hintsch Flóra, valamint a 13 éves román szupertehetség, Popa Giulia Safina alkotja az együttest. A csapatvezető, Fehér Tamás megjegyezte, utóbbi a 14 évesen aluliak világranglistáján jelenleg a második helyen foglalja el, az U16-os mezőnyben is megállja a helyét, szerinte világklasszis válik belőle. A fehérváriakat éveken át alapembernek számító, korábbi magyar bajnok Halász Klaudia ezúttal nem lép pályára, edzőként mutatkozik be a szakmai stáb tagjaként.