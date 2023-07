Az Arconic-Alba Fehérvár hazai bajnoki meccsein kivétel nélkül ott van, de másutt is felbukkan férfi és női kosármeccseken, a válogatottak eseményein az MKOSZ elnökségi tagja, Pukler Gábor A közelmúltban szabadtéri kosárpályát adott át az egyik fehérvári iskolában az MKOSZ nemrégiben megválasztott elnökével, Báder Mártonnal, majd Ljubljanában volt jelenése, a női Európa-bajnokságon. A magyar küldöttséget vezette, a mieink remek teljesítménnyel a negyedik helyen zárták a kontinensviadalt.

- Általános iskolás koromban kosárlabdáztam Siófokon, a Sió ÁG Medosz egyesület színeiben. Ezt követően Zalaegerszegre kerültem, ahol már csak a szurkolóként szemléltem a mérkőzéseket. Abban az időben Farkas Sándor volt a zalaiak edzője, aki két bajnoki címet szerzett a ZTE-vel, amit én végig tudtam követni, ráadásul Farkas Sanyi volt a középiskolai testnevelő tanárom is. Tehát a későbbi, fehérvári sikeredzővel régi keletű az ismeretségem – mondja Pukler Gábor.

Elnökségi tagként több mint egy évtizede, immár 2012 óta dolgozik a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségénél.

- Anno még Szalay Ferenc elnök úr felkérésére jelöltettem magam és választottak meg, azóta folyamatosan bizalmas kapok. Hat esztendeje, 2017-ben lettem az U20-as női válogatott csapatvezetője, velük több Eb-n szerepeltünk, mindig a legjobb nyolc között zártunk az A-divízióban. Két éve, 2021-ben lettem a felnőtt női válogatott csapatvezetője. Az illetékest a szövetség elnöksége jelöli ki és kéri fel a feladatra. Minden korosztályos és felnőtt válogatottnak van csapatvezetője, rajta kívül a stáb tagjai az edzők, a csapatorvos és a technikai vezető is. A csapatvezető felelőssége minden, ami nem a pályán történik, de csak a rendezvényeken, a selejtezőkön, döntőkön. Az év egyéb időszakában nincs feladata. Nagyon fontos, hogy az edzők szakmai munkájába nem szól bele, a mérkőzéseken sem, és az edzéseken sem. Ez mindig betartom. Megoldandó feladat amúgy mindig akad, bármilyen felmerülő probléma megoldása, akár általánosságban, akár egy-egy csapattagot érintően, szabadidős programok szervezése, a nemzetközi szövetség, a FIBA kollégáival való kapcsolattartás, az esemény szervezőivel való kommunikáció különféle eseményeken, megbeszéléseken való részvétel, az esemény protokollja szerin.

A női válogatott hatalmas bravúrral verte a szerbeket, ezzel megnyerte a csoportküzdelmeket

Fotó: Horog László / FMH

Azt mondja, az idei kontinensviadalon nagyszerű pillanatokat élt át, a legnagyszerűbb a csehek elleni győzelem volt, a nagyszerű diadal után már benne volt a szereplésünkben az érem lehetősége is.

- Ezt majd a következő Eb-n megoldjuk… Ennek a csapatnak a tagjai egészen fiatal koruk óta együtt szerepelnek, ismerik egymást a korosztályos válogatottakból. Beérett az a szakmai stratégia és munka, amely 6-8 évvel ezelőtt elfogadásra került. Valamint a játékosok nagy része évek óta komoly nemzetközi kupákban játszik a klubjában. Ez segítette elérni ezt az eredményt. Azonban még elég fiatal az együttes, talán az a mentális készség nem volt meg, ami az éremhez kellett volna. Elképesztő bravúr lenne ott lenni Párizsban, a 2024-es, nyári olimpián. Előzőleg négy, egyaránt négyes csoportba sorsolják a 16 csapatot. Mindegyik kvartettből az első három jut ki az olimpiára, tehát egy győzelem is elég lehet az ötkarikás részvételhez. Most mindenki azon dolgozik, hogy ott legyünk Párizsban, felmerült az is, hogy rendezzük meg ezt a selejtező csoportot. Az biztos, történelmi tett lenne, ha pályára léphetnénk a francia fővárosban.