A FEHA19 az elmúlt hetekben szinte minden nap bejelentett valakit a keretből, több hosszabbító alapember mellett komoly érkezőkről is hírt adtak a kék-fehérek, a válogatott Falus Ádám, vagy a DVTK-től eligazoló Jan Blasko a nagy fogások kategóriájába tartozik. A klub bejelentette azt is, hogy Anatoli Bogdanov együttesére hét felkészülési mérkőzés vár az Erste Liga rajtra előtt. Maga a közös munka július utolsó napján kezdődik el, az első jeges edzésre pedig augusztus 8-án kerül majd sor, míg az első felkészülési találkozóra augusztus 26-án, Székesfehérváron kerül sor EC-KAC Future Team ellen. 12. és 20. között az U20-as válogatott felkészülése miatt több játékost is kénytelen lesz nélkülözni a FEHA19 szakmai stábja.

A felkészülési program:

augusztus 26.: FEHA19 – EC-KAC Future Team

szeptember 5.: DEAC – FEHA19

szeptember 8.: EC-KAC Future Team – FEHA19

szeptember 10.: Steel Wings Linz – FEHA19

szeptember 15.: FEHA19 – DEAC

szeptember 20.: DAB – FEHA19

szeptember 22.: FEHA19 – DAB.