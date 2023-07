Ugyan „csak” 31 fokot mutatott a pályák melletti információs tábla a Kiskút útján, mégis, a szemlélődő gyorsan iszkolt az árnyékba, hogy ne kapjon hőgutát. A Szuperliga második fordulójában ütőt fogó játokosok nem tehették ezt meg, püfölniük kellett a labdát a salakon.

A hat együttest tömörítő csapatbajnokság első körében Szegeden nyert a Kiskút TK, és hazai környezetben is gyorsan eldöntötte a meccset a Debreceni EAC ellen. Az egyes csatározások során Tóth Amarissa 6-1, 6-0 arányban verte Punyi Annát, míg Molnár Kitti Bányai Boglárkát simázta el (6-0, 6-0). Szabó Lara Aranyi Ágnest győzte le 6-0, 6-2 arányban. Farkaslaki-Hints Flóra 7-5, 6-0-ra győzte le Zöldi Alízt, s ezzel már be is biztosította győzelmét a Kiskút. Teker Lotti azért super tie breakben (6-3, 3-6, 11-9) még legyűrte Almási Kittit. A párosoknál Almási rosszulléte miatt a Tóth/Bartha alkotta fehérvári kettős nyert; azonban a másik páros csatát a debreceniek nyerték, mert Szabó Lara ugyancsak rosszullét miatt feladta a küzdelmet.

A mérkőzést meggyőző fölénnyel nyerte a Kiskút TK, s csütörtökön már az elődöntőben szerepel Budapesten, ahol már Stollár Fanny is csatlakozik a fehérváriakhoz.