Szépen formálódik az Erste Ligás Dunaújváros jövő évi kerete, az elmúlt hetekben több légiós és magyar játékost is bejelentett a klub. A legfrissebb hírnek pedig valószínűleg sok újvárosi szurkoló örült, hiszen Varga Arnold szerződést hosszabbított. A 31 éves magyar válogatott korábban játszott a Volánban, a Debrecenben, valamint az Újpestben is. Varga tavaly nyáron tért haza a DAB-hoz, 29+8 mérkőzésen 19 pontot jegyzett, ő volt az egyik „A” betűs játékos is.

Rajta kívül egy újabb légiós érkezését is bejelentette a Fejér megyei hokiklub, Elias Elomaa is Dunaújvárosban folytatja pályafutását. A tamperei születésű finn csatár sokáig hazájában játszott, az Ilves, a KOOVEE és a Tappara korosztályos együtteseiben kergette a pakkot, majd a KOOVEE és a Mestis felnőtt gárdájában is szerepelt. 2022-ben a lengyel KH Torunhoz igazolt, ahol 40 mérkőzésen 11 gólt és 22 gólpasszt szerzett.