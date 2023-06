A MOL Fehérvár FC hűen tartja magát az egykori indiai spirituális vezető, Mahatma Gandhi tanításához: "Csak akkor beszélj, ha a csendnél értelmesebbet tudsz mondani."

A rendkívül gyatrára sikeredett szezont követően senki sem értékelt. A vezetőedző, Bartosz Grzelak néhány meccsen át irányította az együttest, nem is volt várható tőle, hogy mély szakmai elemzésbe kezdjen. A hajszálon múlt bennmaradással végződő bajnoki szezont követően azonnal pihenőre vonultak a játékosok, majd négy labdarúgótól megvált a klub, Nego Loic, Jevhen Makarenko, Alef és Claudiu Bumba is távozhattak. Amikor aztán a klub honlapja megkezdhette volna a hivatalos bejelentések sorát az érkező játékosok kilétéről, a MOL jelezte, hogy kiszáll a fehérvári fociból, nem támogatja tovább a piros-kékeket.

Onnantól elnémult a Vidi. Június 19-én kezdi a felkészülést az újabb élvonalbeli bajnokságra a Fehérvár FC, de jelen pillanatban az sem tisztázott igazán, hogy marad-e a tréner Bartosz Grzelak - minden bizonnyal igen, hiszen csak akkor lépett volna életbe szakítási opció, ha kiesik a csapat az NB I-ből. Vagy hogy tovább szűkül-e keret, hiszen Stopirának, Pokornynak, Besének, Hangyának, Heisternek és Kojnoknak is lejár a szerződése június 30-án. Arról sincs hír, hogy bárki is érkezne erősítésként, miközben a honi riválisok naponta jelentik be új szerzeményeiket. Mindezek tükrében már csak elenyésző technikai kérdés, hogy miként alakul a felkészülési program, lesznek-e edzőmeccsek, utazik-e edzőtáborba a gárda?

Hallani lehetett, hogy több, eddig Felcsúton ténykedő labdarúgó - egy kapus, egy védő és egy szélső támadó - költözik át 40 kilométerrel odébb, valamint fiatal kispestiek is érkezhetnek a Vidihez. Azonban a Sóstó mellett csend honol.

Csak a pletyka-szúnyogok zümmögése veri fel a csendet, s így jutott a kíváncsi fülekbe, hogy a sportigazgató, Juhász Roland is elbizonytalanodott, biztos jó-e, ha folytatja a munkát, majd úgy döntött marad, s beleáll a harcba. S bizakodhatunk, hogy nem csupán szélmalomharc lesz ez.

A Vidiért szorítók aggódva sandítanak a stadion felé, hátha felreppen valami biztató hír. Azonban egyelőre nincs felvázolt jövőkép. Pontosabban, nincs kommunikált jövőkép. Nem szólal meg a sportigazgató, az ügyvezető, s a tulajdonos sem.

Találgatnak a szurkolók. Hogy a külföldi zsoldosok helyett a Paks és a Kecskemét mintájára szinte teljes magyar csapatot kellene-e formálni a Videotonból; vagy harapósabb mentalitású külföldi fiatalokat kellene szerződtetni, akik új impulzust adhatnának az együttesnek. Esetleg a távozó MOL helyett egy másik nagyvállalat látna perspektívát a befektetésre a fehérvári fociban, s a korábbi költségvetéssel lehetne tervezni a jövőt?

"A csend nem üres. Válasz mindenre." Vagy azt rejti a némaság, hogy a 2010-es évek sikerei, a három bajnoki cím, a Magyar Kupa-győzelem és az Európa-liga csoportkörös szereplések után visszafogottabb tervek mentén, ugyan stabil alapon nyugvó, de nem a fellegeket karcoló együttest építenének. Vagy azt, hogy a kulisszák mögött lázas munka folyik azon, hogy a Vidi újra versenyképes legyen a magyar, majd aztán a nemzetközi labdarúgásban egyaránt.

Mindegy melyik, csak legyen végre válasz.