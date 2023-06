A DAB kerete nem tűnik egyelőre rossznak, bár szokás mondani, hogy a puding próbája az evés. Az látszik, hogy a Fejér megyei gárdánál továbbra is előnyben részesítik a finn légiósokat, ez alól egyedül a cseh Vlastimil Dostálek a kivétel az eddig bejelentett érkezők közül.

Niki Koskinen Littiben született, és a KooKoo csapatában kezdte el űzni a sportágat, az utánpótlás évek után a finn első ligás klubban is mutatkozott be, hét mérkőzésen kapott szerepet. 2018-ban a SaPKo, majd egy évvel később az IPK gárdájában kergette a pakkot, ezt már a Mestis ligában. 2021/2022-es idényre országot váltott Niki Koskinen és Svédországba tette át a székhelyét, itt a Vimmerby HC együttesében 39 találkozón 18 pontot termelt a szélső. A most véget ért szezonban a lengyel KH Torun csapatát erősítette, az alapszakban 39 mérkőzésen 18 gólt és 15 gólpasszt szerzett, míg a rájátszásban két pontot jegyzett.

Niki Koskinen Jesse Ahonen és Elias Elomaa után a harmadik finn jégkorongozó, aki a lengyel csapattól érkezik Dunaújvárosba.