Ugyan már egy hete sejteni lehetett, hogy változás áll be a Fehérvár FC utánpótlásának vezérkarában, a klub most hivatalosan is bejelentette, hogy távozik a sportigazgató, Kenyeres Imre. A klub és a sportvezető közös megegyezéssel bontottak szerződést.

A 65 esztendős szakember edzői pályafutása során szinte végig asszisztens trénerként, vagy utánpótláscsapatokkal foglalkozó edzőként dolgozott. Az U20-as és a felnőtt válogatottnál is tevékenykedett, 2014. január elsejétől másfél éven át a Puskás Akadémia FC utánpótlás-vezetője volt, majd 2015 októberétől látta el a Videoton FC utánpótlásának sportigazgatói feladatait.

Kenyeres Imre regnálása alatt indult be Fehérváron a mentorprogram, majd a kiemelkedő tehetségeket felkaroló top talent-program is. Az egyesület együttműködési megállapodást kötött a Tóvárosi Általános Iskolával és a Vasvárival is. Az utánpótlás gondozásában harcolta ki az NB I-es tagságot a Vidi felnőtt női együttese, s maradt idén az élvonalban. A korosztályos bajnokságokban szerzett érmek mellett 20 labdarúgót adott idén a különféle válogatottaknak a fehérvári utánpótlás.

Kenyeres Imre pótlását minden bizonnyal házon belül oldja meg a Fehérvár FC. Arról egyelőre nincs hír, hogy az utánpótlás-nevelés szerkezete miként változik a piros-kékeknél.