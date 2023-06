Laskó Gábor tűzoltó századosnak a Vitál Club Sportáruház volt az első munkahelye, és a Sportegyesületnél volt kerékpárversenyző is. Tűzoltó lett, de a sporttól nem szakadt el, rendszeresen indul a lépcsőfutásokon, ahol oxigénpalackkal a háton kell a huszonharmadik emeletre felkapaszkodni. Most két fiát is a Vitál Club Sportegyesület edzéseire járatta. Gyakran kenuba száll, kíséri a gyerekeket. A napokban pedig a Tűzoltóságon fogadta a kajak-kenu tábor gyerkőceit.

– Nem ritka hogy a kajakosok tűzoltóvá lesznek, például Hüttner Csaba a kajak-kenu válogatott szövetségi kapitánya, korábban tűzoltóként szolgált – mesélte Szipola Antal, a Vital Club alapító elnöke, aki azt is megjegyezte, hogy bővült az egyesület szakmai stábja.

Az olimpiai ezüstérmes, ötszörös világbajnok kajakos, Fidel László mellett egy korábbi korosztályos válogatott, Gyurisán Zsolt toborozza új, teljesen kezdő csapatát. Ennek eredményeként már 20-25 új gyerek lapátol a Csónakázó-tavon, és ha hozzá jön a Fidel csapat 15-20 igazolt versenyzője, szinte már el sem férnek el a vízfelületen. Gyurisán Zsolt segítőre is lelt, a tolnai kajakos, Bartha Nikolett most végzi a kajak edzői tanfolyamot, s miután családjával Fehérvárra költözött, nem csak kajakozni jelentkezett, hanem segíteni is.

– Nagyon bízom benne, hogy a Fehérváron zajló kajak-kenu oktatásnak hosszú távra megteremtettük a lehetőségét, hiszen a Koronás parkot 5+5 évre kibéreltem a Városgondnokságtól. Ezzel a három remek edzővel, és rengeteg szülői segítséggel nagyon jól el tudjuk látni a Csónakázó-tó felügyeletét. Vízi sportélettel töltjük meg a tavat, most már minden nap van edzés. A nagyközönségnek pedig a csónakázást, kajak-kenu bérlést biztosítjuk – fogalmazott Szipola Antal.