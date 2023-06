Június 2-án pénteken még zajlik a helyszín előkészítése, de már aznap lehetőség lesz arra, hogy 16-18 óra között átvegyék a futó és a kerékpáros számokra előzetesen jelentkezett résztvevők a rajtszámaikat. Azok számára, akik ezt megteszik, apró meglepetést ígérnek a szervezők.

Ami a versenyszámokat illeti, szombaton 9 órakor elsőként a 6,5 és a 13 kilométeres kerékpáros távokon indulók vághatnak neki a versenynek. A következő rajtra 9.45 órakor kerül sor – 5 és 10 km futás -, majd 9.50 órakor a 6,5 kilométeren indulók is elrajtolnak. 10.45 órakor kezdődik az 5 kilométeres kerékpárverseny, 11.20 órakor a 2 kilométeres futás, aztán 11.40 órakor az 1,2 kilométeres futás résztvevői indulnak. Mindeközben számos egyéb programmal és mozgás lehetőséggel várják az esemény résztvevőit. Lesz pöttömtorna (8 hónapostól 5 éves korig várják a gyerekeket), gyerekfoci, gyerekjóga, asztalitenisz bajnokság, zumba, spinning, kerékpáros ügyességi pálya és családi sorverseny is. A délelőtti eredményhirdetésre 12 órakor, a délutánira 15.45 órakor kerül sor. A nap végén 16 órától a Vodku fiai zenekar Cseh Tamás dalokat ad elő.

Az asztalitenisz bajnokságra a helyszínen lehet jelentkezni. A meccsek 10 és 13 órakor kezdődnek, viszont saját ütő szükséges a részvételhez.

A kényelem érdekében a szervezők is készülnek földre terített pokrócokkal, de érdemes mindenkinek saját plédet, napernyőt vagy napsátrat magával vinnie. Idén is lesznek férfi és női öltözők, utóbbiban egy kis részen baba-mama sarkot is kialakítanak pelenkázási lehetőséggel.

A program ideje alatt szűrőbuszok is várják az érdeklődőket a helyszínen, amelyekben teljes testösszetétel elemzésre, csontsűrűségmérésre, verőérszűkület, illetve érmerevség vizsgálatra és felső végtagi vérnyomásmérésre lesz lehetőség. A vizsgálatokra a helyszínen lehet regisztrálni negyedórás beosztásokban.

Ami lesz még szombaton: mini egészséges életmód vásár és egyéb kiállítók, büfé, fagyi, zene, jó hangulat. Mindehhez pedig jó időt és 25 fokos meleget ígérnek az időjósok.

Válkörzés Válkörzés Válkörzés Válkörzés Válkörzés Válkörzés Válkörzés Válkörzés Válkörzés Válkörzés