A fehérvári amerikai futballcsapat évről évre építkezett az elmúlt időszakban, a magyar bajnoki mezőny egyértelműen kezdték kinőni a koronázók. Az elmúlt esztendőben az osztrák ligákban tette próbára magát az együttes, az idei évadban azonban a legnagyobb fába vágja a fejszéjét az Enthroners. Az European League of Football Európában a legnívósabb pontvadászat a sportágban, így a fehérváriakra nagy kihívás vár. Az első találkozón a Berlint fogadják a kék-fehérek. Az elmúlt hónapokban a klub gőzerővel készült az új kalandra, így maga a Firs Field is megújult, valamint Fan Zone is kialakításra került majd.