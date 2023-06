Azt erős túlzás lenne állítani, hogy Maloposka, azaz Kis-Lengyelország megőrül a multi Eb-ért, azaz az Európa- Játékokért. Az eseményhelyszíneken lézengenek a drukkerek, jobbára családtagok, illetve az adott versenyszámban éppen nem versenyző sporttársak foglalnak helyet a lelátókon, az amúgy kimondottan jól rendezett eseményen. A közel nyolcszázezres, továbbra is meseszép Hanza-város, Krakkó belvárosában nem sok jel utal a jeles eseményre, a helyieket és a turistákat sem hozza lázba a viadal. A Volán Fehérvár öttusázója, Demeter Bence a hétfői selejtezőt gond nélkül abszolválta a férfiak 59 indulót számláló mezőnyében, a végén ki sem kellett futnia magát a továbblépéshez. Ez persze szerdán nem így lesz, ott robognia kell. De ne szaladjunk ennyire előre.

Kedden késő délután kezdődött a rangsoroló vívás, amelyen Demeter Bence honfitársával, Böhm Csabával kezdett, kikapott, majd veszített Koleszár Mihállyal szemben is, azonban harmadjára javított, Szép Balázst legyőzte. Miután a rendezők egy versenyző mellé egyetlen trénert engednek a pást közelébe – sokan morgolódnak is emiatt -, a volános küldöttség tagjai, a vívóedző édesapa, Demeter József, Málits István és Vitéz László az emeleti lelátóról szurkolt a fehérvári versenyzőnek, pár méterre tőle, a földszinten Salamon Gábor osztotta a tanácsokat. „Támadni kellene”- kiabálta be Demeter József, fia igyekezett megfogadni a tanácsot, de sehogy sem találta a ritmust. A szövetségi kapitány, Martinek János elugrott, hogy hozzon neki egy kávét, amit két asszó között a versenyző el is kortyolt, de érdemi változást a fekete nem hozott. Aztán 1-4-es eredmény után végre két győzelem következett, a két, ukrán elődöntős ellen, majd megint vereségek csúsztak be, az olaszokkal szemben. A koronázóvárosi sportoló egyre távolodott az élmezőnytől, majd a középmezőnytől is. Fogytak az asszók, végig ötös mínuszban volt, nem lelte az ütemet. Győzelem után vereség jött, gyakran rázta a fejét, valamint széttárta a karját, a kimondottan jó vívónak számító, egyértelműen a mezőny legelejéhez tartó volános roppant gyenge napot fogott ki. „Ez sajnos összeomlás” – jegyezte meg a záráshoz közeledve édesapja.

A vívást kiválóan kezdő Böhm sem találta a ritmust, igaz, honfitársai sem, de legkevésbé Demeter Bencének ment, végig a 30. hely környékén tanyázott. „Igyál még egy kávét” – szólt az üzenet a pást mellől, mire azonnal jött a válasz. „Már elfogyasztottam hármat, nem segít...” Ha nyert is, utána kikapott, kettőnél több tust nem adott zsinórban, így jutottunk el a végkifejletig. A török Unal elleni csörte során kérlelték a tribünről, ne engedje leguggolni a törököt, riválisan mégis rogyasztott és nyert. Az utolsó asszót az olasz Micheli ellen vívta, megnyerte, ezzel kicsit kozmetikázott, végül 13-22-es, meglehetősen szerény eredménnyel, a 33. helyen zárta a körvívást. A végére elfáradó Szép is ugyanennyit szúrt, ő eggyel hátrébb végzett, ugyanis Demeter őt legyőzte. Koleszár 26. lett (15-20), a legjobban Böhm végzett, a 12. pozícióban, pluszos, 19-16-os eredménnyel. Demeter Bence a szerdán az A-csoportban délelőtt 10-kor kezd, a 16. helyről, amennyiben szombaton döntőzni szeretne, fel kell futnia a 9. pozícióba. Nagyon kell kapkodnia a lábait. Persze, összejöhet, ugyanis láttunk már tőle csodákat.