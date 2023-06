A különböző erősportok szegmenseiből összeállított crossover verseny egyéni országos bajnokságán 9 sportember 2 kategóriában (open és masters), 5 versenyszámban mérte össze erejét és állóképességét. Elsőként egy nyolc tonnás kamion várta őket, melyet egy hám segítségével kellett 15 méteres távon elhúzniuk, időre. Ezt az 51 kg-os kétkezes sziklalökés követte, majd a körből kitolás következett. A napot a 22,5 kg-os nehézláncos súlyvetés, valamint a kőgolyosór zárta. Utóbbi esetében 110 és 120 kg-os golyókat 130 cm-es magasságra, 130 és 140 kg súlyúakat pedig 120 cm-es magasságra kellett felpakolniuk a titánoknak.

A verseny izgalmait tovább fokozta, hogy több rekorddöntés is született. A kétkezés sziklalökés során a zichyújfalui Vizi György megdöntötte a szintén Fejér vármegyei Vass István 3,80 méteres korábbi rekordját, Vizi 3,86 méter távolságra lökte el a sziklát. A Polgárdiban élő Mészáros Dávid pedig saját magát győzte lesz, hisz a nehézláncos súlyvetésben az általa korábban beállított 10,77 méteres távolságot ezúttal 10,84 méterre javította. A leggyorsabb kamionhúzás "díját" a székesfehérvári Mounier Stephane tudhatta magáénak 19,23 másodperccel.

Mounier Stephane nemcsak a kamionhúzásban nem talált legyőzőre

Fotó: Premium Media & Sport Management Zrt.

Open kategóriában végül Mészáros Dávid léphetett fel a dobogó tetejére (23 pont), őt Vizi György (20 pont) és Makai Renátó (16 pont) követték. Mastersben Mounier Stephane védte meg bajnoki címét 20 ponttal, másodikként Boros Szabolcs végzett 13 ponttal, a csőszi Bodó Tamás pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel 10 ponttal.

A nap végén az Abszolút Magyar Bajnoki címért a két kategória győztese mérkőzött meg egymással, mivel az 5 versenyszámból két-két számgyőzelemmel egyenlőség alakult ki köztük. Körből kitolásban végül Mounier Stephane – akinek idén ez volt a második versenye, 2023-ban ugyanis jobban koncentrál a szervezésre, de mindenképp szerette volna megvédeni a bajnoki címét – legyőzte Mészáros Dávidot.

Fotó: Premium Media & Sport Management Zrt.

– Crossoverből létezik páros verseny is, tavalyi társammal, Kovács Fecóval indulnék idén újra, szeretnénk megvédeni a címünket. Ezen kívül várhatóan elindulok még a Felföldi Challenge három állomásán is, valamint ha sikerül megszervezni, akkor egy masters klasszikus strongmanen is megmérettetném magam – nyilatkozta a jövőbeli tervekről Mounier Stephane.