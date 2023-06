A két játékos helyzete valamennyire más, hiszen Zeke Márió 2018 óta a tartozik a piros-kékek kötelékébe, de 68 élvonalbeli bajnokijának nagyobb részét nem a fehérváriakkal teljesítette. A korábban Budafokon és Gyirmóton is megfordult szélsővédő az előző idényt Kecskeméten töltötte szintén kölcsönjátékosként, 25 alkalommal kezdett az OTP Bank Ligában.

– Mondhatom, hogy eddigi pályafutásom legjobb idénye van mögöttem, kellett hozzá idő, hogy feldogozzam, milyen csodálatos szezonunk volt. Ez örök emlék marad nekem és a csapattársaimnak is, e mellett úgy érzem, személyesen is sokat tudtam előrelépni szakmailag, sokat adott hozzá a pályafutásomhoz az elmúlt egy év – mondta a fehérváriak honlapjának Zeke. – 2018 óta vagyok a Vidi kötelékében, és örömmel mondhatom, hogy Fehérvárról is nagyon sokan gratuláltak a kecskeméti szereplésünkhöz, alighanem mindenkit megleptünk az elmúlt idénnyel. Lépésről lépésre haladok a pályafutásomban, a Vidi NB III-as csapata után játszottam másfél évet az NB II-ben, amit most két és fél év NB I követett. Fiatalon nagy dolognak tartom, hogy tudtam élni a lehetőséggel és a bizalommal. Mindenki tudta Kecskeméten is, hogy kölcsönjátékosként szerepelek náluk, de mivel sok szeretetet kaptam a csapattársaktól, a vezetőktől és a szurkolóktól is, egyik oldalról persze nehéz volt érzelmileg a távozás. Viszont a Vidi nagy klub, az elmúlt tíz évben komoly eredményeket ért el, és abban bízunk, hogy az új szezon is jól sikerül majd.

Spandler Csaba ikertestvérével, Matyival együtt kezdett el focizni a Vidi utánpótlásában, majd 2013-ban Felcsútra került a Puskás Akadémiához, csákvári kölcsönjátékot eltekintve végig a felcsútiakat erősítette. A magyar válogatottban is bemutatkozó hátvéd nyáron igazolt „haza”.

Spandler Csaba

Forrás: Fehérvár FC

– Remélem viszont, hogy a legjobb éveim még ezután következnek. A válogatott ajtaján már bekopogtam, több alkalommal is kaptam meghívót Marco Rossitól, bízom benne, hogy idővel be is mutatkozhatok majd címeres mezben válogatott mérkőzésen. Egy átalakulóban lévő Vidibe érkeztem, bízom benne, hogy sok szép siker részese lehetek a fehérvári csapat játékosaként. Az első másfél hét után nagyon pozitívak az eddigi tapasztalataim, élvezetes, jó iramú edzéseink vannak és úgy érzem, egy igazán jó öltözői közösség van kialakulóban – tekintett előre a 142 NB I-es találkozóval a lábában Fehérvárra igazoló Spandler.

A két játékos szombaton a DAC elleni első felkészülési mérkőzésen már pályára is léphet a Fehérvár színeiben.