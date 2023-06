Az ezüstnek természetesen továbbra is örülnek, komoly bravúrnak tartják a második helyet, azonban már előre tekintenek, a 2023-24-es idényre készülnek. A játékosok pihennek, a vezetők pedig tárgyalnak az új keret kialakításáról. A koronázóvárosiak nagyon bíztak Pongó maradásában, úgy tűnt, az irányító nem távozik, végül az utóbbi fél évtized egyeduralkodójához, a Falcóhoz szerződött. Nem a pénz számított, hanem a Bajnokok Ligája, ugyanis a vasiak ott indulnak ezúttal is, a fehérváriak pedig a FIBA második sorozatán, az Eurocup küzdelmeiben bizonyíthatnak. Ami szintén komoly, de nem mérhető a BL vetélkedésével. A 26 esztendős irányító ezért váltott. Kérdéses a másik irányító, a tavaly nyáron, Szombathelyről érkező Somogyi Ádám sorsa is, aki külföldre igyekszik. Ami fontos, hogy a csapatkapitány, Vojvoda Dávid két évvel meghosszabbította szerződését. Az albások a minap jelentették be, hogy megegyeztek három, tehetséges fiatallal. Az irányítóként és hátvédként is hasznos Kass Balázs tavaly nyáron Nyíregyházára távozott, egy szezon után visszatér a Gáz utcába. Kiss Benedek is Nyíregyházáról érkezik, 2-es és 3-as poszton bevethető játékos az elmúlt két szezonban sok lehetőséget kapott az NB I-ben. A körmendi Balogh Máté is Fehérváron folytatja, a center a palánk alatt ügyeskedik.

- Pörögnek az események, vannak dolgok, amelyek az elképzeléseink szerint alakulnak, mások viszont nem. Az ezüst után más célunk nem lehet, mint jövőre még fényesebb érem megszerzése, ismét nehéz szezon elé nézünk. A második helynek örülünk, ha valaki a szezon előtt megkérdezi, azonnal elfogadtuk volna. A két hete véget ért döntő után érthetően csalódottak voltunk, nagy küzdelemben, 3-2-es összesítéssel bizonyult jobbnak a Falco, az utolsó, mindent eldöntő mérkőzésen sajnos nem volt esélyünk – mondja Simon Balázs ügyvezető. – A cél az volt, hogy a tavalyi harmadik hely után lépjünk előre, ez sikerült. A 2021-22-es idényben is nehéz helyzetből jöttünk fel a dobogóra, a hátsó régióból kezdtük a felzárkózást, ezúttal sem volt egyszerű a feladat, zsinórban elszenvedett vereség után következett az edzőcsere, ami maximálisan bevált, a Matthias Zollnert váltó Alejandro Zubillaga vezetésével 14 alkalommal nyertünk zsinórban. Előzőleg erős lejtmenetben voltunk, kilenc meccsből hatot veszítettünk, nem élcsapatok ellen.

Az ügyvezető szerint az új tréner megtalálta a közös hangot a játékosokkal. Ráadásul jól ismeri a klubot, a játékosállományt, négy évet dolgozott másodedzőként a felnőtteknél.

Szerző: Horog László

- Felszabadultabbak lettek a játékosok, másként álltak a munkához, mint korábban, nagyon jó közösség alakult ki. A sportolók tudásával korábban sem volt gond, meggyőződésem volt már tavaly nyáron is, hogy ez egy nagyon erős keret, de az eredményekben ez sokáig nem mutatkozott meg. Volt rutin, négy válogatott játékos, négy, másutt már bizonyított külföldi, valamint saját nevelésű fiataljaink is igazolták már rátermettségüket a korábbi években.

Simon szerint a Falco azzal emelkedik ki a többi együttes közül, hogy évekkel ezelőtt remekül ráéreztek arra, hogy magyar magot kell építeni, nem túl sok, de megbízható légióssal.

- A korábbi domináns egylet, a Szolnok trónja már kezdett ledőlni, a nyugatiak éltek a lehetőséggel, két két, hazai szinten egyértelműen meghatározó, saját nevelésű játékos, Perl Zoltán és Váradi Benedek mellé meghatározó, válogatott, magyar kosarasokat igazoltak, köréjük építették a csapatot. Nem csak a hazai bajnokságokat nyerik, a Bajnokok Ligájában is jól szerepelnek, a sikerek nyomán évekig együtt tudták tartani a magot. Tavaly nyáron ugyan távozott Váradi, Benke és Golomán, de Perl és Keller Ákos maradt, valamint Barac is, továbbá jól sikerült a légiósok kiválasztása. A sárga-feketék azzal nyerték meg a bajnokságot, hogy a BL-ben megszerezték azt a rutint, ami nálunk hiányzott a finálé szombathelyi mérkőzésein, ők nagyobb csatákban edződtek, mint mi. Az utóbbi években mi nem léptünk ki a nemzetközi porondra, vagy nem értünk el olyan eredményt a hazai bajnokságban, ami erre feljogosított volna, vagy az anyagiak hiánya miatt nem neveztünk. Ezúttal szerettünk volna a BL-selejtezőben pályára lépni, ám oda nem kaptunk meghívást. Az Eurocup sorozaton indulunk, az is hasznos lesz számunkra, ebben biztos vagyok.