A felcsúti utánpótlásműhely minden tanév végén hagyományosan megrendezi évzáró ünnepségét, az eseménynek ezúttal Puskás Akadémia Sport- és Konferenciaközpont labdajátékcsarnoka adott otthont. Sikerekből nem volt hiány az Akadémia életében ebben a szezonban, a fiatalok igazán kitettek magukért. Mészáros Lőrinc kuratóriumi elnök, Liszkai Dezső akadémiaigazgató, Kiss Zoltán kollégiumi igazgató és Horváth Péter szakmai vezető adta át az ifjú labdarúgóknak a különféle elismeréseket, díjakat, érmeket. Harmadik lett saját maga bajnokságában Tóth Alexandra vezette U19-es és a Szalkai Kitti irányította U15-ös lány együttes. Ezüstérem is jutott a Puskás Akadémiának, méghozzá az U16-os fiú gárda révén. A dobogó legfelső fokára több csapat is felállhatott az U19-es fiú, és az U17-es lány gárda nem talált legyőzőre a 2022/2023-as szezonban. Alsóbb szintekre is jutott szép eredmény, hiszen a megye II-ben Szabó Dániel vezette együttes végzett az első helyen.

– Kiváló teljesítményt nyújtottatok, nagy sikereket értetek el ebben az idényben is – idézte a felcsútiak honlapja Mészáros Lőrincet, kuratórium elnökét. – Ebben az évben százharminckét labdarúgó pallérozódott az akadémián, hatvannégy lányjátékos, s a helyi és környékbeli gyermekek közül százhetvenhárman, a Vál-völgyi óvodások közül száztizenöten ismerkedhettek a labdarúgás alapjaival. Külön öröm, hogy negyvenhárom játékost adtunk a korosztályos válogatottaknak. A munkánk az eredményekben mérhető, s minthogy több csapatunk is dobogós helyen végzett, úgy hiszem, jól dolgoztunk. Több akadémistánk is bemutatkozott az NB I-es csapatunkban, sőt, négyen-öten rendre a kezdőben kaptak helyet. NB I-es női csapatunk kupadöntőt játszott, U19-es csapatunk a bajnokságát megnyerve az ifjúsági BL-ben mutathatja meg magát, zömében fiatalokból álló NB III-as csapatunk pedig a legjobb eredményt érte el az akadémiánk vonatkozásában. Következhet hát a jól megérdemelt pihenés, hogy ősszel újult erővel folytathassuk a munkát, s még az ideinél is jobb eredményeket érjünk el, noha a legfőbb cél nem is annyira ez, sokkal inkább az, hogy a fejlődésetek töretlen legyen.

Az „öregdiákok” pedig hagyományosan kalapdobálással és büntetőrúgással búcsúztak az akadémista léttől, a kapusedzők közül Mitring István, Deli Zoltán és Molnár Péter próbálta útját állni a próbálkozásoknak.