Mint ismeretes soha korábban bajnoki döntőt nem játszott a patinás, 114 esztendős egyesület egy sportágban sem, úgyhogy igazi kuriózumot jelentett a Loki sikere – nemcsak a klub, hanem ma koronázó város életében is. A hölgyek mondhatjuk azt, hogy az elvártaknak megfelelően végeztek, bár sokáig fejük felett lógott Damoklész kardja, de végül kiharcolták a bennmaradást. Mindenesetre egyedülálló hazánkban, hogy egy egyesületnek a férfi és a női csapata is ott van röplabda Extraligában.

Koch Róbert - amikor nem egy időben játszottak a csapatok – mindig ott ült a pálya mögött elmaradhatatlan laptopjával, és elemezte, avatott szemmel figyelte a játékot. Kétségtelen, hogy a szakember – aki a férfi válogatott szövetségi kapitányi posztját is betöltötte 2022 októberéig – hatalmas tapasztalatával sokat tudott segíteni mind férfi, mind női vonalon a vezetőedzőknek, szakmai stábnak.

- Van egy közös mottónk: „Mindig akard egy kicsit jobban!” A sikert több dolog összessége eredményezi. Ambíció, rövid és hosszú távú célok, amelyekért közösen, tudatosan felépítve teszünk. Célunk a fejlődés, ami majd hozza az eredményt. Fontos a csapatkohézió. Kiemelném, hogy komplett stáb áll a csapat mögött. A tudás megosztása nagyon fontos nálunk. Több szemszögből világítunk meg dolgokat, véleményezünk, amiből persze néha vannak nézeteltérések. De ez így helyes. Nem kenyérre kenhető, bólogató katonákra, hanem véleményüket felvállaló egyéniségekre van szükség. És feltétlenül szükséges egymás megbecsülése. – emelte ki a korábbi 91-szeres válogatott sportvezető a klub honlapján.

Érdekes kérdésként merült fel, meglepte-e szakmai vezetőként, hogy fináléba jutottak a férfiak?

- Szakmai oldalról mindenképpen sikernek éltem meg. Úgy terveztem, hogy három év múlva elérjük a bajnoki döntőt, de szerencsére ez kicsit korábban valósult meg. A koncepció az, hogy igyekszünk fiatalokkal és minél több magyar játékossal dolgozni. A kezdőcsapatunk átlagéletkora 22 év volt, szemben a másik három riválisunkkal, ahol ez a szám 30. Odafigyelünk a jövő nemzedékére, fokozatosan, ésszerűen beépítjük azokat a röplabdázókat, akikben van ambíció, elhivatottság. Óriási, hogy a következő idényben nemzetközi porondra léphetünk. Indulunk a MEVZA-ban és a CEV-kupában is. Az elődöntőben láttam azt a fajta taktikai fegyelmet, amin sokat dolgozunk. Ezen a területen komoly lépést tettek a srácok. Tudatos röplabdát játszottunk, nem a szerencse faktor döntött. – tette hozzá.

Majd megjegyezte, hogy a női együttes akár előkelőbb helyen is zárhatott volna.

- Év közben, egy-egy mérkőzésen voltak felvillanások, ami azt mutatta, hogy végezhettünk volna kicsit előrébb. Ahhoz azonban tartani kellett volna a szintet, amelyet egy ilyen fiatal csapattal nehéz megoldani. A célt teljesítettük, most tovább építkezünk és jövőre villantunk. Sokat beszéltem eddig a csapatmunka és az együttműködés fontosságáról. Olyan embereket várunk minden pozícióba, akiknek sikerül azonosulni a koncepciónkkal és a fejlődést helyezik előtérbe. – hangsúlyozta Koch Róbert.