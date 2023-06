A német másodosztályból érkezett, gyorsan meghatározója lett a Fejér vármegyei kék-fehéreknek. A 2021-22-es idényben is biztos pontja volt a bronzérmes gárdának, a nemrégiben fináléba jutó gárdában pedig egyértelműen vezérnek számított. Minden jel arra utalt, marad az Alba kötelékében, végül másként döntött.

- Szép emlékekkel távozom, remekül éreztem magam Fehérváron. Nagyon jó emberek közé kerültem, egy szép városban éltem, gyorsan beilleszkedtem, a társak és a drukkerek is befogadtak, végig szeretettel viseltettek irántam. Az eredmények is jöttek, tavaly bronzot nyertünk, idén ezüstöt. Ha miénk az arany, biztosan maradok, hiszen a klub nagyon korrekt szerződést ajánlott, a döntésemben az játszott szerepet, hogy a Bajnokok Ligájában szeretnék szerepelni. Új klubom pedig ott indul. Ha nemet mondok az invitálásra, lehet, egy életen át bánnám, ki akarom magam próbálni a BL-ben. Az Ulm csapatával már játszottam a FIBA Eurocup-on, az Albával is ott indulnék az ősszel, de én a komolyabb sorozatba vágyom – mondja Pongó.

Új állomáshelyét nem említi, nem árulja el, hogy belföldi, vagy külföldi egyletről van szó. Nem titkolózik, ám új klubja hétfőn délelőtt tart sajtótájékoztatót, amelyen bejelentik az érkezését, abban maradt az illetékesekkel, addig nem beszél következő munkáltatójáról.

- Szinte gyerekfejjel, 18 évesen szerződtem Németországba, a Ratiopharm Ulm együtteséhez, az utánpótlásba, később bemutatkoztam a felnőtteknél, majd a másodosztályú Nürnbergben szerepeltem. Jó időszak volt, feljutottunk az elitbe, de nem vállaltuk az indulást, mert a csarnokunk nem volt alkalmas a legmagasabb osztályra. Végül 2021 tavaszán, két hónapot az első vonalban érdekelt Cralsheim Merlinsnél töltöttem, ahol csak edzőpartner voltam, a klub elhasználta a játékengedélyeket, már nem tudtak regisztrálni, közben befutott a Fehérvár ajánlata, örömmel jöttem haza. Sokat fejlődtem az elmúlt két idény során, javult a dobásom, labdabiztosabb, valamint a döntéseknél határozottabb lettem. Életem legjobb szezonja volt a nemrég véget ért idény, főleg az utolsó három hónap, nagyon egymásra találtunk Alejandro Zubillaga vezetőedzővel. Azonos hullámhosszra kerültünk, nem véletlenül meneteltünk a döntőig. Jó edzőnek tartom, ért a játékosok nyelvéán. Az új szezon számára is kihívás lesz, hiszen lényegében új csapatot kell építenie, de biztosra veszem, meg fogja oldani, erős lesz az Alba a következő bajnokságban is. A közelmúltban nagy csatára késztettük a Falcót a fináléban, a vasiak azzal bizonyultak jobbnak, hogy évek óta a BL-ben edződnek, rendelkeznek azzal a rutinnal, amivel mi nem. Az utolsó meccsen sajnos nem volt esélyünk, ott egyértelműen jobb volt a Szombathely, megérdemelten lettek ismét a legjobbak. Két hete ért véget a bajnokság, nagyon stresszes napok vannak mögöttem, folyamatosan vívódtam, mi lenne a jó döntés. Nem az anyagiak döntöttek, a fehérvári vezetők megértőek voltak, elfogadták a döntésemet, Simon Balázs ügyvezető és az elnök, Balássi Imre is sok sikert kívánt nekem.

Azt mondja, barátokra lelt a koronázóvárosban, valamint a csapattársairól is a legjobbakat tudja csak mondani.

- A válogatottból ismertebb Vojvodát és Szabó Zsoltot, velük remek viszont ápoltam itt is. Vojával éreztem magam a legjobban a parketten, nagyon jól megértettük egymást, de ezt elmondhatom Szabó Szösziről is, még akkor is, ha nem volt sokat pályán az utóbbi időben. A döntőben is hozzá tudott tenni a játékunkhoz, hasznos kosaras még mindig. Én négy éve vagyok tagja a válogatottnak, a legutóbbi Eb-ről lemaradtam, az utolsó rostán nem mentem át, természetesen nagyon sajnáltam, hogy nem lehettem ott a fiúkkal a kontinensviadalon, a kölni csoportban. Azóta is mindig kaptam meghívót a nemzeti együttesbe, nagyon remélem, két év múlva pályára léphetek az Európa-bajnokságon. Úgy gondolom, a Bajnokok Ligája ehhez is hozzá fog segíteni.

Szerző: Horog László