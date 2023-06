Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. - Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 5-1 (3-0)

Szeged, Szent Gellért Fórum, edzőpálya, 300 néző.

Vezette: Berényi Tamás (Kovács Gábor, Vad Anita).

Szeged-Csanád Grosics Akadémia II.: Rodic – Gyuga, Benyó (Ábrahám, 86.), Kovács G., Nagy S. – Lestyán, Povázsai (Heidrich, 86.) – Papp Á. (Csorba, 56.) Dobronoky (A. Kapic, 86.), Tóth P – Haruna (Bakó, 80.). Vezetőedző: Andorka Péter.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Orczi – Paget, Szabó B., Molnár S., Szellák – Balogh Á., Tóth T. (Koronczi, 70.), Balogh Balázs (Bezerédi, 26) – Klauz, Mód, Gere Z. (Sopronyi, 56.). Vezetőedző: Balogh Zsolt.

Gól: Dobronoky (9., 79.), Papp Á. (16.), Povázsai (30.), Tóth P. (69.), ill. Gere (37.).

Kiállítva: Orczi (56.)



A házigazdák veretlenül zárták a Csongrád-Csanád Vármegyei I. osztály küzdelmeit, 32 mérkőzésből 29-et megnyertek, és mindössze háromszor osztoztak meg a pontokon ellenfeleikkel. Ismerve a „nagy csapat”, az NB II.-es pontvadászatban elért eredményét – a 4. helyen végzett az együttes – nem várt sétagalopp a Fejér Vármegyei I. osztályban toronymagasan, 15 pontos előnnyel az élen a bajnokságot vendégekre.

Már az első negyvenöt percben ez igencsak éreztette hatását, hiszen Dobronoky Viktor már a 9. percben vezetéshez juttatta a szegedi legénységet, majd a 16. percben Papp Áron, a 30. percben pedig Povázsai Zsolt tovább növelte a Csongrád-Csanád vármegyeiek előnyét. A 37. percben aztán a Fejér vármegyei góllövőlista éllovasa, Gere Zoltán csökkentett némileg a Gárdony hátrányán, de így is szembetűnő volt a különbség a két csapat között.

A szünet után erre még rátettek egy lapáttal, ugyanis az 56. percben Orczi Kristófot kiállította Berényi Tamás játékvezető. A kapus rosszul ütemben futott ki, és a 16-oson kívül elütötte a házigazdák játékosát. Ez semmiképpen nem hatott jótékonyan, mert innentől lényegében folytatva az első félidő dominanciáját már a Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. kedve szerint alakult még jobban a találkozó. Természetesen a kék-feketék nem álltak le, nem fogták vissza magukat, és az emberfórt maximálisan kihasználták. Előbb a 69. percben Tóth Péter vette be a csereként beállt Sopronyi Dániel kapuját, majd a 79. percben Dobronoky másodszor is eredményes volt, kialakítva ezzel az összecsapás végeredményét, 5-1.

A párharc visszavágójára június 11-én, vasárnap 17 órától kerül sor Agárdon, amelyre tekintélyes előnyük birtokában a szegediek nyugodtan készülhetnek, mivel igen közel kerültek ahhoz, hogy az NB III.-ban folytassák ősztől, míg a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő együttese nagy valószínűséggel továbbra is a vármegyei I. osztály küzdelmeiben lesz érdekelt.

- Nem vitás jobb volt a Szeged, de nincs még lefutva a párharc, megpróbálunk mindent vasárnap. – mondta Balogh Balázs az agárdi klub elnöke – majd hozzátette – Az összes vármegyei csapat rangsorában a Gárdony a harmadik helyen végzett. Amennyiben lenne olyan csapat, amely nem vállalná az NB III-at, akkor a helyükbe léphetnénk.